Этот ранний признак болезни Альцгеймера проявляется во время ходьбы

Этот ранний признак болезни Альцгеймера проявляется во время ходьбыНе игнорируйте его
Болезнь Альцгеймера - это самая распространённая форма старческого слабоумия в Великобритании. У человека с этим заболеванием со временем ухудшаются навыки мышления и память. И чем раньше врачи обнаружат эту болезнь, тем эффективнее может быть лечение.
Учёные из Университетского колледжа Лондона выяснили, что один из ранних симптомов болезни Альцгеймера у человека может проявляться во время ходьбы. Это трудности с поворотами при ходьбе. Людям с лёгкими когнитивными нарушениями чаще кажется, что они повернули большее количество раз, чем было на самом деле.
В рамках эксперимента эксперты сравнили поведение 31 здорового молодого человека с 36 здоровыми пожилыми людьми и 43 пациентами с лёгкими когнитивными нарушениями. Все участники выполняли задания в очках виртуальной реальности. Они должны были пройти по маршруту, который включал два прямых отрезка пути, соединённые поворотом, а затем вернуться в исходное место, но используя только свою память.
Люди с ранними признаками болезни Альцгеймера имели большую изменчивость чувства направления. Также им постоянно казалось, что они прошли больше поворотов, чем было в действительности.
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