Этот ранний признак болезни Альцгеймера проявляется во время ходьбы

В рамках эксперимента эксперты сравнили поведение 31 здорового молодого человека с 36 здоровыми пожилыми людьми и 43 пациентами с лёгкими когнитивными нарушениями. Все участники выполняли задания в очках виртуальной реальности. Они должны были пройти по маршруту, который включал два прямых отрезка пути, соединённые поворотом, а затем вернуться в исходное место, но используя только свою память.

Люди с ранними признаками болезни Альцгеймера имели большую изменчивость чувства направления. Также им постоянно казалось, что они прошли больше поворотов, чем было в действительности.

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