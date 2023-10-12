Фитнес и здоровье
11:43, 12 октября 2023
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Этот ранний признак болезни Альцгеймера проявляется во время ходьбы

Не игнорируйте его

Болезнь Альцгеймера - это самая распространённая форма старческого слабоумия в Великобритании. У человека с этим заболеванием со временем ухудшаются навыки мышления и память. И чем раньше врачи обнаружат эту болезнь, тем эффективнее может быть лечение.

Этот ранний признак болезни Альцгеймера проявляется во время ходьбы
© Very Well Health

Учёные из Университетского колледжа Лондона выяснили, что один из ранних симптомов болезни Альцгеймера у человека может проявляться во время ходьбы. Это трудности с поворотами при ходьбе. Людям с лёгкими когнитивными нарушениями чаще кажется, что они повернули большее количество раз, чем было на самом деле.

Этот ранний признак болезни Альцгеймера проявляется во время ходьбы
© Sermo

В рамках эксперимента эксперты сравнили поведение 31 здорового молодого человека с 36 здоровыми пожилыми людьми и 43 пациентами с лёгкими когнитивными нарушениями. Все участники выполняли задания в очках виртуальной реальности. Они должны были пройти по маршруту, который включал два прямых отрезка пути, соединённые поворотом, а затем вернуться в исходное место, но используя только свою память.

Люди с ранними признаками болезни Альцгеймера имели большую изменчивость чувства направления. Также им постоянно казалось, что они прошли больше поворотов, чем было в действительности.

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