Этот симптом рака можно принять за простуду

07:25, 16 октября 2023
1 мин.
Этот симптом рака можно принять за простудуБудьте осторожны
Фиона Хэзелл, исполнительный директор Leukemia UK, предупредила, что лейкемия (тип рака кожи) может вызвать неочевидные симптомы.
Один из наиболее частых признаков лейкемии - это сильная усталость. Более 50% людей с этой болезнью говорят о крайней усталости или истощении.
Представители Blood Cancer UK отмечают, что такая усталость длится долго и не проходит после отдыха.
Это чувство усталости можно легко принять за симптом простуды. Всё потому, что усталость может быть вызвана вирусной инфекцией, простудой и даже стрессом.
Единственный способ диагностировать лейкемию - это сдать анализ крови.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.