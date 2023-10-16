Фитнес и здоровье
07:25, 16 октября 2023
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Этот симптом рака можно принять за простуду

Будьте осторожны

Фиона Хэзелл, исполнительный директор Leukemia UK, предупредила, что лейкемия (тип рака кожи) может вызвать неочевидные симптомы.

Этот симптом рака можно принять за простуду
© University of Oxford

Один из наиболее частых признаков лейкемии - это сильная усталость. Более 50% людей с этой болезнью говорят о крайней усталости или истощении.

Представители Blood Cancer UK отмечают, что такая усталость длится долго и не проходит после отдыха.

Этот симптом рака можно принять за простуду
© Johns Hopkins Medicine

Это чувство усталости можно легко принять за симптом простуды. Всё потому, что усталость может быть вызвана вирусной инфекцией, простудой и даже стрессом.

Единственный способ диагностировать лейкемию - это сдать анализ крови.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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