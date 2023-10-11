Этот сок защитит вас от образования тромбов

Эрин Блейкли, инструктор по фитнесу и основатель Senior Golf Source, посоветовала пить томатный сок, если вы хотите снизить вероятность развития тромбов. Кроме того, в помидорах много калия, который улучшает показатели кровяного давления.

Важно держать под контролем артериальное давление, поскольку повышенное давление может повредить кровеносные сосуды. Это облегчит образование тромбов.