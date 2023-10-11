Фитнес и здоровье
10:46, 11 октября 2023
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Этот сок защитит вас от образования тромбов

Старайтесь пить его чаще

Тромбы могут представлять опасность для здоровья человека. Если тромб оторвётся и попадёт в жизненно важные органы, это может привести к сердечным приступам, инсультам, лёгочной эмболии.

Этот сок защитит вас от образования тромбов
© Simply Recipes

Эрин Блейкли, инструктор по фитнесу и основатель Senior Golf Source, посоветовала пить томатный сок, если вы хотите снизить вероятность развития тромбов. Кроме того, в помидорах много калия, который улучшает показатели кровяного давления.

Важно держать под контролем артериальное давление, поскольку повышенное давление может повредить кровеносные сосуды. Это облегчит образование тромбов.

Этот сок защитит вас от образования тромбов
© All Recipes

Всё это подтверждается исследованием, опубликованным в «Американском журнале клинического питания». В ходе этого исследования выяснилось, что через три часа после употребления томатного экстракта образование тромбоцитов в крови значительно снизилось. Именно тромбоциты приводят к формированию тромбов.

Также Блейкли порекомендовала употреблять такие продукты, как имбирь, виноград. Они тоже помогают предотвратить образование тромбов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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