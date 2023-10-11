Этот сок защитит вас от образования тромбов

Этот сок защитит вас от образования тромбовСтарайтесь пить его чаще
Тромбы могут представлять опасность для здоровья человека. Если тромб оторвётся и попадёт в жизненно важные органы, это может привести к сердечным приступам, инсультам, лёгочной эмболии.
Эрин Блейкли, инструктор по фитнесу и основатель Senior Golf Source, посоветовала пить томатный сок, если вы хотите снизить вероятность развития тромбов. Кроме того, в помидорах много калия, который улучшает показатели кровяного давления.
Важно держать под контролем артериальное давление, поскольку повышенное давление может повредить кровеносные сосуды. Это облегчит образование тромбов.
Всё это подтверждается исследованием, опубликованным в «Американском журнале клинического питания». В ходе этого исследования выяснилось, что через три часа после употребления томатного экстракта образование тромбоцитов в крови значительно снизилось. Именно тромбоциты приводят к формированию тромбов.
Также Блейкли порекомендовала употреблять такие продукты, как имбирь, виноград. Они тоже помогают предотвратить образование тромбов.
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