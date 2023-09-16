Эволюция заставила человеческий мозг работать как суперкомпьютер

Исследователи из Сиднейского университета, Квинслендского университета и Кембриджского университета разработали математическую модель, которая в точности повторяет работу мозга при визуальной интерпретации.

Байесовский вывод - это статистический метод, использующий предварительные знания и новые данные для обоснованных предположений. Врожденная способность мозга к этому процессу позволяет человеку интерпретировать окружающую среду с исключительной точностью и скоростью, в отличие от компьютеров, которые могут испытывать трудности в решении таких задач, как идентификация объектов на изображениях.

Данное открытие не только подтверждает существующие теории об использовании мозгом байесовского подхода, но и имеет значение для таких областей, как искусственный интеллект и клиническая неврология, где имитация функций мозга может способствовать развитию машинного обучения и терапевтических вмешательств.

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