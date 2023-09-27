Фармацевт назвал первый тревожный симптом рака щитовидной железы

13:38, 27 сентября 2023
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Фармацевт назвал первый тревожный симптом рака щитовидной железыОбратитесь к врачу, если заметите его
Аббас Канани, фармацевт из интернет-аптеки Chemist Click, объяснил, какой признак рака щитовидной железы появляется обычно первым.
Фармацевт Аббас Канани рассказал, что первым тревожным сигналом рака щитовидной железы является наличие «узла» спереди, в нижней части шеи. Обычно этот «узел» твёрдый и постепенно увеличивается.
Также у людей с раком щитовидной железы могут возникнуть другие симптомы. Это боль в горле или хриплый голос, трудности с глотанием или дыханием, боль в передней части шеи либо ощущение, будто что-то давит на шею.
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