Фармацевт назвал первый тревожный симптом рака щитовидной железы

Также у людей с раком щитовидной железы могут возникнуть другие симптомы. Это боль в горле или хриплый голос, трудности с глотанием или дыханием, боль в передней части шеи либо ощущение, будто что-то давит на шею.

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