Фармацевт предупредил: снотворные вовсе не улучшают сон. И вот почему

Фармацевт предупредил: снотворные вовсе не улучшают сон. И вот почемуЭти лекарства действуют по-другому
Обычно популярные снотворные, по словам профессора-фармацевта Джона Девлина, не улучшают ночной сон, а просто успокаивают. А это разные вещи.
Фармацевт Джон Девлин из Женской больницы имени Бригама и Северо-Восточного университета в Бостоне, штат Массачусетс, предупредил, что большинство популярных снотворных успокаивают организм, но не улучшают качество сна.
Многие лекарства от бессонницы, как безрецептурные, так и отпускаемые по рецепту, - это всего лишь седативные средства, которые расслабляют, но не обеспечивают качественный сон.
Проблема заключается в том, что эти препараты могут помочь заснуть, но этот сон будет плохим и часто прерываемым.
Более того, некоторые лекарства могут иметь «эффект похмелья». То есть после их приёма на следующее утро человек будет чувствовать себя ещё более уставшим из-за длительного воздействия лекарств и плохого восьмичасового сна.
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