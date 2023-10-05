Фармацевт предупредил: снотворные вовсе не улучшают сон. И вот почему

Проблема заключается в том, что эти препараты могут помочь заснуть, но этот сон будет плохим и часто прерываемым.

Более того, некоторые лекарства могут иметь «эффект похмелья». То есть после их приёма на следующее утро человек будет чувствовать себя ещё более уставшим из-за длительного воздействия лекарств и плохого восьмичасового сна.

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