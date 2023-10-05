Фитнес и здоровье
13:45, 05 октября 2023
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Фармацевт предупредил: снотворные вовсе не улучшают сон. И вот почему

Эти лекарства действуют по-другому

Обычно популярные снотворные, по словам профессора-фармацевта Джона Девлина, не улучшают ночной сон, а просто успокаивают. А это разные вещи.

Фармацевт предупредил: снотворные вовсе не улучшают сон. И вот почему
© Sleep Reset

Фармацевт Джон Девлин из Женской больницы имени Бригама и Северо-Восточного университета в Бостоне, штат Массачусетс, предупредил, что большинство популярных снотворных успокаивают организм, но не улучшают качество сна.

Многие лекарства от бессонницы, как безрецептурные, так и отпускаемые по рецепту, - это всего лишь седативные средства, которые расслабляют, но не обеспечивают качественный сон.

Фармацевт предупредил: снотворные вовсе не улучшают сон. И вот почему
© Parview Health

Проблема заключается в том, что эти препараты могут помочь заснуть, но этот сон будет плохим и часто прерываемым.

Более того, некоторые лекарства могут иметь «эффект похмелья». То есть после их приёма на следующее утро человек будет чувствовать себя ещё более уставшим из-за длительного воздействия лекарств и плохого восьмичасового сна.

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