Фитнес и здоровье
18:25, 19 октября 2023
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Гастроэнтеролог объяснила, что такое синдром раздражённого кишечника и назвала основные симптомы

Специального лечения не существует

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что такое синдром раздражённого кишечника и какие симптомы у этого расстройства.

Гастроэнтеролог объяснила, что такое синдром раздражённого кишечника и назвала основные симптомы
© Pexels.com

По словам врача, синдром раздражённого кишечника не угрожает жизни, а причин возникновения может быть множество. К таковым эксперт отнесла нездоровое и нерегулярное питание, стресс, курение, алкоголь, сидячий образ жизни, кишечные инфекции. От этого страдает микрофлора кишечника, что и приводит к болезненному состоянию.

Симптоматика этого синдрома часто включает запоры или диарею, урчание, болезненные ощущения, газообразование. Страдают этим люди в возрасте 25-45 лет, причём не менее 20% населения.

При этом конкретных способов лечения не существует. Врач рассказала, что рекомендации стандартные: необходимо правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем и минимизировать курение, больше двигаться. И лучше обратиться к врачу.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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