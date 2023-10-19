Гастроэнтеролог объяснила, что такое синдром раздражённого кишечника и назвала основные симптомы

По словам врача, синдром раздражённого кишечника не угрожает жизни, а причин возникновения может быть множество. К таковым эксперт отнесла нездоровое и нерегулярное питание, стресс, курение, алкоголь, сидячий образ жизни, кишечные инфекции. От этого страдает микрофлора кишечника, что и приводит к болезненному состоянию.

Симптоматика этого синдрома часто включает запоры или диарею, урчание, болезненные ощущения, газообразование. Страдают этим люди в возрасте 25-45 лет, причём не менее 20% населения.

При этом конкретных способов лечения не существует. Врач рассказала, что рекомендации стандартные: необходимо правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем и минимизировать курение, больше двигаться. И лучше обратиться к врачу.

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