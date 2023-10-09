Грецкие орехи оказались полезны для сердца

В ходе одного исследования были изучены данные 3023 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Эти данные собирались три раза: в начале эксперимента, на 7-м году и на 20-м году. Также во время нескольких обследований проводились различные измерения.

Всех участников разделили на три группы. Первая ела грецкие орехи, вторая - другие орехи, третья не ела орехов вообще. В среднем участники из первой группы употребляли всего 21 г грецких орехов в день, но даже этого было достаточно, чтобы улучшить состояние сердца. Также эти люди имели более низкий индекс массы тела, меньшую окружность талии, более низкое кровяное давление и более низкий уровень жира в крови.