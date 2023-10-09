Грецкие орехи оказались полезны для сердца

Грецкие орехи оказались полезны для сердцаДобавьте их в свой рацион
Грецкие орехи - единственные орехи, в состав которых входят незаменимые омега-3 жирные кислоты вместе с белком, клетчаткой, антиоксидантами, минералами, витаминами группы В. Благодаря этому всему этот продукт поддержит здоровье вашего сердца с возрастом.
В ходе одного исследования были изучены данные 3023 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Эти данные собирались три раза: в начале эксперимента, на 7-м году и на 20-м году. Также во время нескольких обследований проводились различные измерения.
Всех участников разделили на три группы. Первая ела грецкие орехи, вторая - другие орехи, третья не ела орехов вообще. В среднем участники из первой группы употребляли всего 21 г грецких орехов в день, но даже этого было достаточно, чтобы улучшить состояние сердца. Также эти люди имели более низкий индекс массы тела, меньшую окружность талии, более низкое кровяное давление и более низкий уровень жира в крови.
Кроме того, потребители грецких орехов имели значительно более низкий уровень сахара в крови натощак.
Другие орехи тоже были полезны для здоровья, но именно для сердца особенно полезными оказались грецкие орехи. У людей, которые ели эти орехи, был самый низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты также полагают, что те, кто ест грецкие орехи, обладают уникальным фенотипом тела. Это способствует улучшению качества диеты.
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