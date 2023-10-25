Грибок в кишечнике привел к осложнениям при COVID-19

Исследование, проведенное под руководством ученых из Weill Cornell Medicine, позволило изучить эту малоизученную область.

В ходе исследования были проанализированы образцы крови пациентов с COVID-19 и здоровых людей. Пациенты с тяжелой формой COVID-19 имели более высокий уровень иммунных антител, направленных против определенных популяций грибков в кишечнике. Исследователи заметили корреляцию между тяжестью COVID-19 и повышением уровня Candida albicans, специфического вида грибков.

Для дальнейшего исследования ученые колонизировали мышей грибком Candida, выделенным от пациентов с COVID-19. При заражении мышей вирусом SARS-CoV-2 у них наблюдалась более выраженная воспалительная реакция, однако воспаление можно было уменьшить с помощью противогрибковых препаратов.

Хотя исследование дает интригующие сведения, эксперты отмечают необходимость проведения дополнительных исследований, учитывая относительно небольшой размер выборки и данные, собранные в 2020 году.

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