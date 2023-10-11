ИИ научился диагностировать шизофрению

В ходе исследования 26 человек, страдающих шизофренией, и 26 участников контрольной группы должны были выполнить задания на беглость речи. Затем их ответы были проанализированы с помощью языковой модели искусственного интеллекта. Результаты показали, что ответы участников контрольной группы были более предсказуемы с помощью модели искусственного интеллекта, чем ответы больных шизофренией, особенно с более тяжелыми симптомами.

Полученные результаты позволяют предположить, что это различие может быть связано с тем, как мозг усваивает взаимосвязи между воспоминаниями и идеями, сохраняя эту информацию в когнитивных картах. Группа планирует расширить исследование в более разнообразных условиях, чтобы оценить потенциал технологии для клинического применения.

Шизофрения поражает миллионы людей во всем мире и характеризуется такими симптомами, как галлюцинации, бред и изменения в поведении.

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