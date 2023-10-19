Фитнес и здоровье
20:44, 19 октября 2023
1 мин.

ИИ научился определять людей с аномальным сердечным ритмом

Что для этого пришлось сделать

Исследователи из Института сердца Смидта при Седарс-Синай разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), способный выявлять аномальные сердечные ритмы у людей, у которых еще нет симптомов. Алгоритм способен выявлять скрытые сигналы, поступающие от обычных медицинских диагностических тестов, и может помочь в профилактике инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений у людей с фибрилляцией предсердий.

ИИ научился определять людей с аномальным сердечным ритмом

© Ferra.expert

Этот алгоритм, отличающийся от предыдущих, предназначен для работы в различных условиях и с разными группами пациентов, включая малообеспеченные слои населения и ветеранов США. По оценкам экспертов, примерно каждый третий человек с фибрилляцией предсердий остается недиагностированным.

Фибрилляция предсердий нарушает электрические сигналы сердца, что может привести к образованию тромбов и ишемическому инсульту. Для создания алгоритма исследователи запрограммировали инструмент искусственного интеллекта на анализ показаний электрокардиограммы, выявляя закономерности, позволяющие предсказать фибрилляцию предсердий в течение 31 дня. Модель искусственного интеллекта была протестирована на записях пациентов из медицинских сетей Veterans Affairs и Cedars-Sinai и дала точный прогноз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.