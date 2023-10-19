ИИ научился определять людей с аномальным сердечным ритмом

Этот алгоритм, отличающийся от предыдущих, предназначен для работы в различных условиях и с разными группами пациентов, включая малообеспеченные слои населения и ветеранов США. По оценкам экспертов, примерно каждый третий человек с фибрилляцией предсердий остается недиагностированным.

Фибрилляция предсердий нарушает электрические сигналы сердца, что может привести к образованию тромбов и ишемическому инсульту. Для создания алгоритма исследователи запрограммировали инструмент искусственного интеллекта на анализ показаний электрокардиограммы, выявляя закономерности, позволяющие предсказать фибрилляцию предсердий в течение 31 дня. Модель искусственного интеллекта была протестирована на записях пациентов из медицинских сетей Veterans Affairs и Cedars-Sinai и дала точный прогноз.

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