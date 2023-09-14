ИИ научился прогнозировать выздоровление после серьезной черепно-мозговой травмы

Мэтью Колисник и Карниг Казазян объединили магнитно-резонансную томографию с передовыми методами машинного обучения, чтобы решить сложную проблему, связанную с оказанием реанимационной помощи.

Повреждения головного мозга, возникающие в результате инсультов, остановки сердца или травм, могут иметь последствия, несовместимые с жизнью. Когда пациенты поступают в отделение интенсивной терапии, их родственники сталкиваются с огромной неопределенностью относительно перспектив их выздоровления. Исследователи поставили перед собой задачу решить эту проблему.

В сотрудничестве с неврологами из London Health Sciences Centre и Lawson Health Research Institute группа исследователей измерила активность мозга у 25 пациентов вскоре после тяжелых черепно-мозговых травм. Они обнаружили, что связь между различными областями мозга содержит важнейшую информацию о возможном восстановлении. Комбинируя этот метод визуализации с машинным обучением, они достигли 80% точности в прогнозировании выздоровления пациентов, что превосходит существующие стандарты.

Несмотря на многообещающие перспективы, необходимы дальнейшие исследования и испытания для уточнения прогностических моделей и их применения в отделениях интенсивной терапии.

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