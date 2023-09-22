ИИ создал модели глаз пациентов, которым требуется удалить катаракту

ИИ создал модели глаз пациентов, которым требуется удалить катарактуВ чем польза метода
Исследователи из Университета Рочестера разработали компьютерное моделирование, которое поможет пациентам и хирургам выбрать оптимальные интраокулярные линзы (ИОЛ) для хирургии катаракты, особенно для пациентов, ранее перенесших операцию LASIK.
У пациентов, перенесших операцию LASIK, катаракта может развиться в более позднем возрасте, и им потребуются новые корректирующие линзы. Созданные исследователями вычислительные модели глаз включают данные о роговице, полученные от пациентов после LASIK, что позволяет оценить эффективность стандартных ИОЛ и тех, которые предназначены для улучшения глубины фокуса в этих глазах.
Реконструируя глаз в трех измерениях и учитывая топографию роговицы и хрусталика, технология помогает хирургам выбрать наиболее подходящую ИОЛ для получения оптимального качества изображения в плоскости сетчатки. Исследователи также разрабатывают инструменты, помогающие пациентам визуализировать различные варианты линз, и применяют свои методы для изучения других заболеваний глаз, таких как пресбиопия и близорукость.
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