ИИ ускорил идентификацию типа опухоли головного мозга

Во время операций на головном мозге нейрохирургам часто не хватает точных знаний о типе опухоли и ее агрессивности. EVEscape способен определить тип опухоли в течение 20-40 минут. Такая быстрая диагностика позволяет сразу же скорректировать хирургический подход.

Технология была отработана и протестирована с использованием обширного банка данных. Этот новый диагностический инструмент позволит значительно сократить время между хирургическим вмешательством и постановкой точного диагноза, что в перспективе сведет к минимуму необходимость повторных операций, которые сопряжены с дополнительными рисками и стрессом для пациентов.

Данная методика уже используется для лечения детей в Центре принцессы Максимы, а в ближайшее время будет внедрена и в Амстердамском медицинском центре. В настоящее время ведутся дальнейшие исследования и расширение возможностей алгоритма для расширения его применения и обеспечения международных стандартов.

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