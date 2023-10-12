ИИ ускорил идентификацию типа опухоли головного мозга

ИИ ускорил идентификацию типа опухоли головного мозгаВ режиме реального времени
Новый инструмент искусственного интеллекта (ИИ), получивший название EVEscape, помогает нейрохирургам диагностировать опухоли головного мозга в режиме реального времени во время операции. Разработанный исследователями Утрехтского университета алгоритм помогает ускорить процесс диагностики, который обычно занимает неделю, и позволяет на месте скорректировать хирургическую стратегию.
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Во время операций на головном мозге нейрохирургам часто не хватает точных знаний о типе опухоли и ее агрессивности. EVEscape способен определить тип опухоли в течение 20-40 минут. Такая быстрая диагностика позволяет сразу же скорректировать хирургический подход.
Технология была отработана и протестирована с использованием обширного банка данных. Этот новый диагностический инструмент позволит значительно сократить время между хирургическим вмешательством и постановкой точного диагноза, что в перспективе сведет к минимуму необходимость повторных операций, которые сопряжены с дополнительными рисками и стрессом для пациентов.
Данная методика уже используется для лечения детей в Центре принцессы Максимы, а в ближайшее время будет внедрена и в Амстердамском медицинском центре. В настоящее время ведутся дальнейшие исследования и расширение возможностей алгоритма для расширения его применения и обеспечения международных стандартов.
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