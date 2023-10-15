Имбирь оказался полезен при кашле и боли в горле

Имбирь оказался полезен при кашле и боли в горлеИ это не единственное его преимущество для здоровья
Осенью всё больше людей начинают болеть. К счастью, существует пряность, которая помогает справиться с симптомами простуды.
Имбирь может употребляться в разном виде. Например, в сушёном, свежем, измельчённом, в виде сока или масла. Вот чем полезен для здоровья этот продукт.
Содержит гингерол. Исследования показывают, что это вещество уменьшает воспаление и обладает антиоксидантным действием. Имбирь используется также для лечения кашля, боли в горле, избавления от мокроты. Если у вас простуда или заболело горло, то выпейте имбирный чай с мёдом.
Устраняет тошноту. Имбирь помогает при тошноте и рвоте после некоторых операций, при тошноте после химиотерапии.
Помогает сбросить вес. В ходе исследования 2019 года выяснилось, что имбирная добавка значительно снизила массу тела, соотношение талии и бёдер, объёма бёдер у тех, кто страдает ожирением или избыточным весом.
Помогает при остеоартрите. Одно исследование показало, что имбирь уменьшает боль и повреждение у людей с остеоартритом.
Лечит болезни сердца, снижает уровень сахара в крови. Некоторые исследования показывают, что имбирь может обладать противодиабетическим эффектом. В ходе исследования 2022 года у диабетиков значительно снизились показатели гликированного гемоглобина и сахара в крови натощак после приёма имбирной добавки.
Помогает при хроническом несварении желудка. Всё потому, что имбирь ускоряет прохождение пищи.
Снижает уровень холестерина. Исследование 2022 года продемонстрировало, что потребление имбиря значительно снижает уровень «плохого» холестерина, триглицеридов, а также повышает уровень «хорошего» холестерина.
Уменьшает вероятность развития рака. Есть доказательства, что антиоксиданты и противовоспалительные вещества обладают противораковыми свойствами. Они снижают вероятность развития рака поджелудочной железы, печени, колоректального рака.
Избавляет от инфекций. Это происходит за счёт противомикробных свойств имбиря.
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