Имбирь оказался полезен при кашле и боли в горле

Имбирь может употребляться в разном виде. Например, в сушёном, свежем, измельчённом, в виде сока или масла. Вот чем полезен для здоровья этот продукт.

Содержит гингерол. Исследования показывают, что это вещество уменьшает воспаление и обладает антиоксидантным действием. Имбирь используется также для лечения кашля, боли в горле, избавления от мокроты. Если у вас простуда или заболело горло, то выпейте имбирный чай с мёдом.

Устраняет тошноту. Имбирь помогает при тошноте и рвоте после некоторых операций, при тошноте после химиотерапии.

Помогает сбросить вес. В ходе исследования 2019 года выяснилось, что имбирная добавка значительно снизила массу тела, соотношение талии и бёдер, объёма бёдер у тех, кто страдает ожирением или избыточным весом.

Помогает при остеоартрите. Одно исследование показало, что имбирь уменьшает боль и повреждение у людей с остеоартритом.