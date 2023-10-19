Иммунолог опроверг слухи о наступлении эпидемии гриппа, коронавируса и ОРВИ в одно время

По словам специалиста, «тройная эпидемия» — некорректное название, потому что вирусов ОРВИ насчитывается около 70 видов. К тому же рост заболеваемости гриппом ожидается в конце ноября-начале декабря. А пик заболеваемости коронавирусом скоро пойдёт на спад.

«Я считаю, что тройная эпидемия вирусов — это не совсем корректное название, так как вирусов ОРВИ около 70 видов. Кроме того, скоро закончится вторая декада октября, и мы перейдём через пик обострения коронавируса, которая случилась этой осенью. К концу октября она пойдёт на спад и закончится в ноябре», — объяснил Болибок.

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