Фитнес и здоровье
18:46, 19 октября 2023
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Иммунолог опроверг слухи о наступлении эпидемии гриппа, коронавируса и ОРВИ в одно время

У каждой болезни свой период

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок усомнился в реальности развития тройной эпидемии — пиковых заболеваний коронавируса, ОРВИ и гриппа.

Иммунолог опроверг слухи о наступлении эпидемии гриппа, коронавируса и ОРВИ в одно время
© Pexels.com

По словам специалиста, «тройная эпидемия» — некорректное название, потому что вирусов ОРВИ насчитывается около 70 видов. К тому же рост заболеваемости гриппом ожидается в конце ноября-начале декабря. А пик заболеваемости коронавирусом скоро пойдёт на спад.

«Я считаю, что тройная эпидемия вирусов — это не совсем корректное название, так как вирусов ОРВИ около 70 видов. Кроме того, скоро закончится вторая декада октября, и мы перейдём через пик обострения коронавируса, которая случилась этой осенью. К концу октября она пойдёт на спад и закончится в ноябре», — объяснил Болибок.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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