Из-за этих двух привычек вы не можете выспаться ночью

Из-за этих двух привычек вы не можете выспаться ночьюПроверьте, не делаете ли вы это регулярно
Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство взрослых не высыпаются. И это может быть связано с двумя привычками.
Нэнси Х. Ротштейн, специалист по сну и посол Sleepwave, отметила, что проверка времени может сильно нарушить сон. Из-за этого вы можете начать отсчитывать, сколько часов вам остаётся спать, и это может вызвать беспокойство.
Если вы проснулись ночью, то включите приглушённый свет и почитайте книгу. Это поможет вам снова заснуть.
Эксперт также не советует переставлять будильник, если он уже прозвенел. Вы вряд ли заснёте за такое небольшое количество времени - максимум начнёте дремать.
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