Из-за этих двух привычек вы не можете выспаться ночью

Нэнси Х. Ротштейн, специалист по сну и посол Sleepwave, отметила, что проверка времени может сильно нарушить сон. Из-за этого вы можете начать отсчитывать, сколько часов вам остаётся спать, и это может вызвать беспокойство.

Если вы проснулись ночью, то включите приглушённый свет и почитайте книгу. Это поможет вам снова заснуть.