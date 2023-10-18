Фитнес и здоровье
11:07, 18 октября 2023
1 мин.

Из-за этих двух привычек вы не можете выспаться ночью

Проверьте, не делаете ли вы это регулярно

Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство взрослых не высыпаются. И это может быть связано с двумя привычками.

Из-за этих двух привычек вы не можете выспаться ночью
© Lefay Resort

Нэнси Х. Ротштейн, специалист по сну и посол Sleepwave, отметила, что проверка времени может сильно нарушить сон. Из-за этого вы можете начать отсчитывать, сколько часов вам остаётся спать, и это может вызвать беспокойство.

Если вы проснулись ночью, то включите приглушённый свет и почитайте книгу. Это поможет вам снова заснуть.

Из-за этих двух привычек вы не можете выспаться ночью
© New Straits Times

Эксперт также не советует переставлять будильник, если он уже прозвенел. Вы вряд ли заснёте за такое небольшое количество времени - максимум начнёте дремать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.