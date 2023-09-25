Избегайте этих продуктов, чтобы избавиться от жира на животе

Избегайте этих продуктов, чтобы избавиться от жира на животеХотя отказаться от них может быть непросто
Специалисты в области питания назвали продукты, которые содержат больше всего жиров и мешают вам похудеть.
Мороженое. В нём много жиров, сахара и калорий. Эми Шапиро, основатель и директор Real Nutrition, рекомендует употреблять мороженое в небольших количествах.
Пицца. Она содержит большое количество жиров и углеводов, мало клетчатки. Кроме того, в пиццу добавляют обработанное мясо с натрием и насыщенными жирами.
Печенье. В выпечке, печенье и пончиках нет клетчатки, поэтому вы легко съедите больше одной штуки. Кроме того, один пончик может содержать 300-500 ккал.
Картофель фри. Он жарится в масле и обычно содержит много соли. Такие продукты, содержащие много жира и соли, часто приводят к перееданию. Лучше вообще не есть также различные жареные закуски, жареную курицу.
Обработанные закуски. Во многих чипсах, кренделях, в печенье содержатся вредные для здоровья трансжиры. Гудсон советует употреблять орехи, семена, цельные фрукты для перекуса.
Переработанное мясо. Исследования связывают такое мясо с болезнями сердца, сахарным диабетом, некоторыми формами рака.
Кофейные напитки с сахаром. Многие подобные напитки содержат лишний жир и сахар. Он поступает из сливок, взбитых сливок, сиропов.
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