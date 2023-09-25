Избегайте этих продуктов, чтобы избавиться от жира на животе

Мороженое. В нём много жиров, сахара и калорий. Эми Шапиро, основатель и директор Real Nutrition, рекомендует употреблять мороженое в небольших количествах.

Пицца. Она содержит большое количество жиров и углеводов, мало клетчатки. Кроме того, в пиццу добавляют обработанное мясо с натрием и насыщенными жирами.

Печенье. В выпечке, печенье и пончиках нет клетчатки, поэтому вы легко съедите больше одной штуки. Кроме того, один пончик может содержать 300-500 ккал.