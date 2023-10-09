Избегайте этих продуктов, чтобы сохранить мозг здоровым: их перечислил нейрохирург

Избегайте этих продуктов, чтобы сохранить мозг здоровым: их перечислил нейрохирургОб этом важно знать
Доктор Бретт Осборн, доктор медицинских наук, сертифицированный нейрохирург, руководитель отделения в Медицинском центре Святой Марии, а также президент и основатель Senolytix, объяснил, какие продукты вредят нашему мозгу и ускоряют его старение.
Продукты, содержащие сахар. Например, это может быть мороженое или печенье. Они содержат много сахара и мало питательных веществ, а также приводят к скачкам уровня глюкозы в крови. Со временем это может ухудшить работу мозга.
Трансжиры. Они содержатся, к примеру, в жареных во фритюре продуктах, обработанных закусках, некоторых видах маргарина. Эта пища связана с воспалением и может увеличить вероятность снижения когнитивных функций. Воспаление - общая основа почти всех возрастных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.
Продукты с высокой степенью переработки. Во многих таких продуктах содержатся искусственные добавки, вредные жиры, консерванты. Эти вещества при регулярном употреблении могут привести к когнитивным нарушениям.
Слишком большое количество алкоголя. Злоупотребление спиртным может привести к повреждению головного мозга, связанному с алкоголем, и со временем ухудшить когнитивные функции. Из-за чрезмерного употребления алкоголя могут развиться судороги, хроническое нарушение координации и другие расстройства.
Продукты с высоким содержанием натрия. Мясное ассорти, вяленая говядина, приправы, соевый соус и пр. могут привести к повышению кровяного давления, а это может плохо сказаться на сердце и мозге. Из-за высокого артериального давления на стенках сосудов появляются микроразрывы. Это может повысить риск возникновения инсультов.
Искусственные подсластители. Некоторые исследования показывают, что эти подсластители могут негативно влиять на когнитивные функции и обмен веществ человека. Сделайте всё возможное, чтобы свести к минимуму употребление аспартама, сукралозы и сахарина. Более безопасными альтернативами им считается стевия или фрукт монах.
Слишком много кофеина. Избыток кофеина приводит к беспокойству, нарушениям сна и может потенциально ухудшить работу мозга.
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