Избегайте этих продуктов, чтобы сохранить мозг здоровым: их перечислил нейрохирург

Продукты, содержащие сахар. Например, это может быть мороженое или печенье. Они содержат много сахара и мало питательных веществ, а также приводят к скачкам уровня глюкозы в крови. Со временем это может ухудшить работу мозга.

Трансжиры. Они содержатся, к примеру, в жареных во фритюре продуктах, обработанных закусках, некоторых видах маргарина. Эта пища связана с воспалением и может увеличить вероятность снижения когнитивных функций. Воспаление - общая основа почти всех возрастных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

Продукты с высокой степенью переработки. Во многих таких продуктах содержатся искусственные добавки, вредные жиры, консерванты. Эти вещества при регулярном употреблении могут привести к когнитивным нарушениям.