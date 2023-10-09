Избегайте этих трёх вещей, чтобы быть здоровым

Избегайте этих трёх вещей, чтобы быть здоровымТак вы проживёте ещё дольше
От вашего образа жизни зависит ваше будущее. Если вы не хотите столкнуться с серьёзными проблемами со здоровьем вроде рака или болезней сердца, то откажитесь от нескольких привычек.
Курение. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что ежегодно во всём мире умирают от курения восемь миллионов человек. Из них 1,3 миллиона - от вдыхания табачного дыма. В табачном дыме содержится более 7000 вредных химических веществ, а как минимум 70 из них являются канцерогенами. Эти канцерогены повреждают ДНК, а это первый шаг в развитии рака. Также из-за курения закупориваются артерии, что повышает риск возникновения повышенного кровяного давления, стенокардии, сердечных приступов и инсультов.
Лишний вес/ожирение. Умеренное ожирение (при индексе массы тела 30-35) сокращает жизнь примерно на три года, а тяжёлое (индекс массы тела более 40) - на 10 лет. Из-за ожирения повышается риск возникновения инсульта или сердечного приступа, рака (от рака кишечника до рака поджелудочной железы, всего 13 видов рака). Избыточный вес, кроме того, увеличивает вероятность развития и других проблем со здоровьем, в том числе диабета 2 типа, болезней сердца, остеоартрита и пр.
Алкоголь. Научно доказано, что более 12,5 порций алкоголя в неделю сокращают продолжительность жизни. Также популярный напиток уничтожает клетки мозга, вредит печени и повышает кровяное давление. При регулярном и чрезмерном употреблении алкоголя увеличивается риск возникновения инфаркта или инсульта. Также спиртное повышает вероятность развития семи видов рака.
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