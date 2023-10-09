Избегайте этих трёх вещей, чтобы быть здоровым

Лишний вес/ожирение. Умеренное ожирение (при индексе массы тела 30-35) сокращает жизнь примерно на три года, а тяжёлое (индекс массы тела более 40) - на 10 лет. Из-за ожирения повышается риск возникновения инсульта или сердечного приступа, рака (от рака кишечника до рака поджелудочной железы, всего 13 видов рака). Избыточный вес, кроме того, увеличивает вероятность развития и других проблем со здоровьем, в том числе диабета 2 типа, болезней сердца, остеоартрита и пр.

Алкоголь. Научно доказано, что более 12,5 порций алкоголя в неделю сокращают продолжительность жизни. Также популярный напиток уничтожает клетки мозга, вредит печени и повышает кровяное давление. При регулярном и чрезмерном употреблении алкоголя увеличивается риск возникновения инфаркта или инсульта. Также спиртное повышает вероятность развития семи видов рака.

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