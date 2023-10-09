Фитнес и здоровье
15:02, 09 октября 2023
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Избегайте этих трёх вещей, чтобы быть здоровым

Так вы проживёте ещё дольше

От вашего образа жизни зависит ваше будущее. Если вы не хотите столкнуться с серьёзными проблемами со здоровьем вроде рака или болезней сердца, то откажитесь от нескольких привычек.

Избегайте этих трёх вещей, чтобы быть здоровым
© Eat This, Not That

Курение. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что ежегодно во всём мире умирают от курения восемь миллионов человек. Из них 1,3 миллиона - от вдыхания табачного дыма. В табачном дыме содержится более 7000 вредных химических веществ, а как минимум 70 из них являются канцерогенами. Эти канцерогены повреждают ДНК, а это первый шаг в развитии рака. Также из-за курения закупориваются артерии, что повышает риск возникновения повышенного кровяного давления, стенокардии, сердечных приступов и инсультов.

Избегайте этих трёх вещей, чтобы быть здоровым
© MUSC Health

Лишний вес/ожирение. Умеренное ожирение (при индексе массы тела 30-35) сокращает жизнь примерно на три года, а тяжёлое (индекс массы тела более 40) - на 10 лет. Из-за ожирения повышается риск возникновения инсульта или сердечного приступа, рака (от рака кишечника до рака поджелудочной железы, всего 13 видов рака). Избыточный вес, кроме того, увеличивает вероятность развития и других проблем со здоровьем, в том числе диабета 2 типа, болезней сердца, остеоартрита и пр.

Алкоголь. Научно доказано, что более 12,5 порций алкоголя в неделю сокращают продолжительность жизни. Также популярный напиток уничтожает клетки мозга, вредит печени и повышает кровяное давление. При регулярном и чрезмерном употреблении алкоголя увеличивается риск возникновения инфаркта или инсульта. Также спиртное повышает вероятность развития семи видов рака.

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