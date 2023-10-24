К этим опасным болезням приводит недосып

В ходе 12-недельного исследования с участием 35 здоровых женщин выяснилось следующее. Всего спустя шесть недель недосыпа (люди ложились спать всего на 1,5 часа позже обычного) клетки, выстилающие кровеносные сосуды участников, подверглись воздействию вредных окислителей. Произошло это из-за того, что они не способны были избавиться от вредных молекул. Получается, что даже лёгкий хронический дефицит сна вызывает сердечно-сосудистые заболевания.

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