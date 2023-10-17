Фитнес и здоровье
07:55, 17 октября 2023
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Как часто нужно менять простыни

Объяснила эксперт по уборке и стирке

Поддерживать чистоту постельного белья очень важно. Сара Демпси с MyJobQuote.co.uk рассказала, насколько часто нужно менять простыни, чтобы соблюдать гигиену.

Как часто нужно менять простыни
© Today

По словам Сары Демпси, в большинстве случае постельное бельё нужно стирать раз в неделю. Если же вы сильно потеете, то вам нужно его стирать ещё чаще, а если вы не спите в постели каждую ночь, то можете стирать всё раз в две недели.

Что касается постельных принадлежностей и подушек, то старайтесь их стирать хотя бы два раза в год. Большинство одеял можно помещать в стиральную машину, а подушки вам, возможно, придётся стирать вручную. Простыни лучше стирать при высокой температуре: так они будут максимально чистыми.

Как часто нужно менять простыни
© Yahoo

Чаще, чем обычно, вам придётся стирать постельное бельё, если у вас аллергия, вы чувствительны к пыли, едите в кровати, позволяете питомцам спать рядом с собой.

Если вы не будете стирать постельное бельё регулярно, то на нём будут скапливаться грибки, бактерии, пальца, перхоть животных, пот, телесные выделения, клетки кожи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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