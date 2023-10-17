Как часто нужно менять простыни

Как часто нужно менять простыниОбъяснила эксперт по уборке и стирке
Поддерживать чистоту постельного белья очень важно. Сара Демпси с MyJobQuote.co.uk рассказала, насколько часто нужно менять простыни, чтобы соблюдать гигиену.
По словам Сары Демпси, в большинстве случае постельное бельё нужно стирать раз в неделю. Если же вы сильно потеете, то вам нужно его стирать ещё чаще, а если вы не спите в постели каждую ночь, то можете стирать всё раз в две недели.
Что касается постельных принадлежностей и подушек, то старайтесь их стирать хотя бы два раза в год. Большинство одеял можно помещать в стиральную машину, а подушки вам, возможно, придётся стирать вручную. Простыни лучше стирать при высокой температуре: так они будут максимально чистыми.
Чаще, чем обычно, вам придётся стирать постельное бельё, если у вас аллергия, вы чувствительны к пыли, едите в кровати, позволяете питомцам спать рядом с собой.
Если вы не будете стирать постельное бельё регулярно, то на нём будут скапливаться грибки, бактерии, пальца, перхоть животных, пот, телесные выделения, клетки кожи.
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