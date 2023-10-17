Как часто нужно менять простыни

По словам Сары Демпси, в большинстве случае постельное бельё нужно стирать раз в неделю. Если же вы сильно потеете, то вам нужно его стирать ещё чаще, а если вы не спите в постели каждую ночь, то можете стирать всё раз в две недели.

Что касается постельных принадлежностей и подушек, то старайтесь их стирать хотя бы два раза в год. Большинство одеял можно помещать в стиральную машину, а подушки вам, возможно, придётся стирать вручную. Простыни лучше стирать при высокой температуре: так они будут максимально чистыми.