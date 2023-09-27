Как часто нужно мыть кофейник и другие кухонные предметы

Как часто нужно мыть кофейник и другие кухонные предметыВот что важно знать об этом
Из всех комнат дома на кухне люди обычно проводят больше всего времени. Поэтому важно держать её в чистоте. Известно, например, что проглатывание микробов (таких как сальмонелла или кишечная палочка) может привести к пищевому отравлению.
Эти восемь предметов, которые обычно хранятся на кухне, нужно очищать регулярно - и как можно чаще.
Кофейник. В очень влажной среде со временем может образовываться плесень. И её нельзя убрать обычной горячей водой. Более того, некоторые подобные микроорганизмы приводят к аллергии и другим болезням. Кофеварку нужно очищать полностью после каждого использования. Также компания Mr. Coffee рекомендует ежемесячно проводить глубокую очистку устройства.
Чайник. Всё, что указано выше, применимо и к нему. После каждого чаепития мойте чайник водой с мылом и давайте ему полностью высохнуть.
Многоразовая бутылка для воды. Результаты исследования, проведённого WaterFilterGuru.com, показали, что в бутылках с водой бактерий находилось больше, чем в кухонной раковине, миске для домашних животных, на компьютерной мыши и сиденье унитаза. Мойте такие бутылки после каждого использования в мыльной воде (или в посудомоечной машине), а затем дайте им высохнуть естественным путём.
Тряпка для посуды или губка. Мойте их каждый раз, когда они касаются места, где находилось что-то сырое: столешницы, ножей, разделочных досок. Положите губку в посудомоечную машину для дезинфекции, а тряпку - в стиральную машину.
Блендер и кухонный комбайн. После каждого использования их нужно тщательно мыть, а не просто ополаскивать.
Микроволновая печь. Накрывайте еду, перед тем как поставить её в микроволновку, чтобы не было брызг. Также еженедельно протирайте внутреннюю часть устройства и дверцу смесью воды и мыла.
Аэрофритюрница. Чистите её корзину после каждого использования, как и «ящик».
Тостер. После каждого приготовления тостов протирайте внешнюю поверхность и ручку тостера. Что касается крошек, то многие тостеры сегодня имеют для этого специальный поддон. Вытащите его, выбросьте крошки, помойте водой с мылом и вставьте обратно.