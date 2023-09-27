Фитнес и здоровье
12:20, 27 сентября 2023
2 мин.

Как часто нужно мыть кофейник и другие кухонные предметы

Вот что важно знать об этом

Из всех комнат дома на кухне люди обычно проводят больше всего времени. Поэтому важно держать её в чистоте. Известно, например, что проглатывание микробов (таких как сальмонелла или кишечная палочка) может привести к пищевому отравлению.

Как часто нужно мыть кофейник и другие кухонные предметы
© Adobe Stock

Эти восемь предметов, которые обычно хранятся на кухне, нужно очищать регулярно - и как можно чаще.

Кофейник. В очень влажной среде со временем может образовываться плесень. И её нельзя убрать обычной горячей водой. Более того, некоторые подобные микроорганизмы приводят к аллергии и другим болезням. Кофеварку нужно очищать полностью после каждого использования. Также компания Mr. Coffee рекомендует ежемесячно проводить глубокую очистку устройства.

Чайник. Всё, что указано выше, применимо и к нему. После каждого чаепития мойте чайник водой с мылом и давайте ему полностью высохнуть.

Многоразовая бутылка для воды. Результаты исследования, проведённого WaterFilterGuru.com, показали, что в бутылках с водой бактерий находилось больше, чем в кухонной раковине, миске для домашних животных, на компьютерной мыши и сиденье унитаза. Мойте такие бутылки после каждого использования в мыльной воде (или в посудомоечной машине), а затем дайте им высохнуть естественным путём.

Тряпка для посуды или губка. Мойте их каждый раз, когда они касаются места, где находилось что-то сырое: столешницы, ножей, разделочных досок. Положите губку в посудомоечную машину для дезинфекции, а тряпку - в стиральную машину.

Как часто нужно мыть кофейник и другие кухонные предметы
© Eat This, Not That

Блендер и кухонный комбайн. После каждого использования их нужно тщательно мыть, а не просто ополаскивать.

Микроволновая печь. Накрывайте еду, перед тем как поставить её в микроволновку, чтобы не было брызг. Также еженедельно протирайте внутреннюю часть устройства и дверцу смесью воды и мыла.

Аэрофритюрница. Чистите её корзину после каждого использования, как и «ящик».

Тостер. После каждого приготовления тостов протирайте внешнюю поверхность и ручку тостера. Что касается крошек, то многие тостеры сегодня имеют для этого специальный поддон. Вытащите его, выбросьте крошки, помойте водой с мылом и вставьте обратно.

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