Как часто нужно мыть кофейник и другие кухонные предметы

Эти восемь предметов, которые обычно хранятся на кухне, нужно очищать регулярно - и как можно чаще.

Кофейник. В очень влажной среде со временем может образовываться плесень. И её нельзя убрать обычной горячей водой. Более того, некоторые подобные микроорганизмы приводят к аллергии и другим болезням. Кофеварку нужно очищать полностью после каждого использования. Также компания Mr. Coffee рекомендует ежемесячно проводить глубокую очистку устройства.

Чайник. Всё, что указано выше, применимо и к нему. После каждого чаепития мойте чайник водой с мылом и давайте ему полностью высохнуть.

Многоразовая бутылка для воды. Результаты исследования, проведённого WaterFilterGuru.com, показали, что в бутылках с водой бактерий находилось больше, чем в кухонной раковине, миске для домашних животных, на компьютерной мыши и сиденье унитаза. Мойте такие бутылки после каждого использования в мыльной воде (или в посудомоечной машине), а затем дайте им высохнуть естественным путём.

Тряпка для посуды или губка. Мойте их каждый раз, когда они касаются места, где находилось что-то сырое: столешницы, ножей, разделочных досок. Положите губку в посудомоечную машину для дезинфекции, а тряпку - в стиральную машину.