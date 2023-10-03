Как человек воспринимает ритм с точки зрения науки

По мнению учёного Джонатана Джозефа Кэннона из Университета Макмастера, чувство ритма у людей как минимум частично развилось за счёт наблюдения за собственными шагами и их предвосхищения во время бега или ходьбы.

Существуют заболевания, влияющие на восприятие человеком чувства ритма. Например, заикание во время речи, возникающее в раннем детстве. Оно связано с нарушением восприятия ритма и ухудшением способности отстукивать под метроном, но его можно частично облегчить, если разговаривать под метроном.

Согласно одной теории, мы двигаемся, не посылая «команды» частям тела, а предсказывая, что должны испытать при этом движении. По этой же причине некоторые люди имеют склонность заканчивать предложения за своих собеседников.

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