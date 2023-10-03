Как человек воспринимает ритм с точки зрения науки

Как человек воспринимает ритм с точки зрения наукиИ почему мы качаем головой в такт
Когда где-нибудь играет песня, мы можем начать отстукивать её ритм пальцами или качать головой в такт. И это происходит вне зависимости от того, являемся ли мы музыкантами. Так почему мы интуитивно знаем, где нужно замедлиться или ускориться, чтобы попасть в ритм песни?
Чувство ритма человека зарождается в разуме. Когда мы слушаем ритмичную музыку, то интуитивно знаем, когда будет звучать следующая нота. Исследования показывают, что эта способность связана с мозговыми процессами, которые нужны для движения тела.
Благодаря МРТ музыкальные нейробиологи выяснили, что активное прослушивание ритма заставляет работать дополнительную двигательную область коры головного мозга и базальные ганглии в глубоких отделах мозга, которые играют важную роль в осуществлении произвольных движений.
По мнению учёного Джонатана Джозефа Кэннона из Университета Макмастера, чувство ритма у людей как минимум частично развилось за счёт наблюдения за собственными шагами и их предвосхищения во время бега или ходьбы.
Существуют заболевания, влияющие на восприятие человеком чувства ритма. Например, заикание во время речи, возникающее в раннем детстве. Оно связано с нарушением восприятия ритма и ухудшением способности отстукивать под метроном, но его можно частично облегчить, если разговаривать под метроном.
Согласно одной теории, мы двигаемся, не посылая «команды» частям тела, а предсказывая, что должны испытать при этом движении. По этой же причине некоторые люди имеют склонность заканчивать предложения за своих собеседников.
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