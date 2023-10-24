Как цветные линзы могут привести к слепоте

При этом раздражение глаз увеличивает риск возникновения инфекции. Если линзы неправильно подобраны, то это может привести к ссадинам на роговице глаза. Когда роговица царапается, то грибки и бактерии легко могут попасть в глаз. Если не лечить кератит (воспаление в роговице), то можно даже ослепнуть.

При ношении контактных линз ни в коем случае нельзя также игнорировать следующие симптомы: раздражение глаз, нечёткое зрение, боль в глазах, выделения из глаз, повышенная слезоточивость.

Обычные контактные линзы изготавливаются из гипоаллергенных материалов. В то же время контактные линзы для Хэллоуина из обычных магазинов могут вызвать аллергическую реакцию. Она проявляется в виде зуда, жжения, слезотечения, дискомфорта, чувствительности глаз.

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