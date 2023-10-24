Фитнес и здоровье
08:16, 24 октября 2023
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Как цветные линзы могут привести к слепоте

Будьте осторожны

В Хэллоуин некоторые любят надевать цветные линзы для завершения образа. Однако, по словам специалиста, это может быть опасно для здоровья.

Как цветные линзы могут привести к слепоте
© American Academy of Ophthalmology

Нимми Мистри, эксперт из Vision Direct, рассказал о рисках ношения цветных контактных линз, купленных в обычном магазине. Подобные дешёвые линзы имеют один размер для всех, поэтому они могут оказаться слишком большими или слишком маленькими для конкретного человека. Это приведёт к дискомфорту и раздражению глаз.

Как цветные линзы могут привести к слепоте
© Medical News Today

При этом раздражение глаз увеличивает риск возникновения инфекции. Если линзы неправильно подобраны, то это может привести к ссадинам на роговице глаза. Когда роговица царапается, то грибки и бактерии легко могут попасть в глаз. Если не лечить кератит (воспаление в роговице), то можно даже ослепнуть.

При ношении контактных линз ни в коем случае нельзя также игнорировать следующие симптомы: раздражение глаз, нечёткое зрение, боль в глазах, выделения из глаз, повышенная слезоточивость.

Обычные контактные линзы изготавливаются из гипоаллергенных материалов. В то же время контактные линзы для Хэллоуина из обычных магазинов могут вызвать аллергическую реакцию. Она проявляется в виде зуда, жжения, слезотечения, дискомфорта, чувствительности глаз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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