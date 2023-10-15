Как лаванда поможет вам похудеть

Если у вас ожирение и вы хотите избавиться от него, проконсультируйтесь сначала с врачом по поводу добавления в рацион трав вроде лаванды.

Известно, что лаванда подавляет аппетит и даёт ощущение сытости на долгое время. Помимо этого, данное растение избавляет организм от токсинов и шлаков, устраняет вздутие живота, расстройство желудка.

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