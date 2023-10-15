Фитнес и здоровье
12:37, 15 октября 2023
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Как лаванда поможет вам похудеть

Вот в чём особенности этого растения

Лаванда - травянистое растение фиолетового цвета. Использовать её можно в виде масла, чая. Считается, что это растение снижает уровень стресса, улучшает настроение, лечит депрессию, нарушения сна, проблемы с кожей и даже помогает сбросить вес.

Как лаванда поможет вам похудеть
© Nature and Garden

По словам диетолога Синтии аль-Хадж, лаванда способствует выделению пищеварительного сока, ускоряет сжигание жира и обмен веществ. Благодаря этому человек теряет вес.

В ходе одного из исследований также выяснилось, что благодаря употреблению тёплого травяного чая из лаванды можно похудеть.

Как лаванда поможет вам похудеть
© congerdesign

Если у вас ожирение и вы хотите избавиться от него, проконсультируйтесь сначала с врачом по поводу добавления в рацион трав вроде лаванды.

Известно, что лаванда подавляет аппетит и даёт ощущение сытости на долгое время. Помимо этого, данное растение избавляет организм от токсинов и шлаков, устраняет вздутие живота, расстройство желудка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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