Фитнес и здоровье
15:34, 04 октября 2023
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Как меняется сердечно-сосудистая система человека с возрастом

И как сохранить сердце здоровым

Со временем наши кровеносные сосуды могут уплотняться, закупориваться, а сердечно-сосудистая система может стать склонной к воспалениям. Это приводит к увеличению риска возникновения сердечной недостаточности, сердечных приступов и других проблем со здоровьем.

Как меняется сердечно-сосудистая система человека с возрастом
© Forge Health

На здоровье сердечно-сосудистой системы оказывают влияние генетика, образ жизни, окружающая среда. Исследования показывают, что у мужчин в молодости больше шансов столкнуться с болезнями сердца, а у женщин - после наступления менопаузы.

Со временем кровеносные сосуды человека становятся менее гибкими. Это может затруднить доставку крови туда, где она необходима, привести к повышению артериального давления, создавая дополнительную нагрузку на сердце и увеличивая риск развития сердечной недостаточности или других сердечных заболеваний.

Как меняется сердечно-сосудистая система человека с возрастом
© Shutterstock

По-видимому, защитное воздействие на сердечно-сосудистую систему оказывает эстроген. У животных, как и у людей, в период менопаузы происходит снижение уровня циркулирующего эстрогена. Из-за этого может ухудшиться здоровье сердца.

Отложения холестерина, известные как бляшки, могут накапливаться внутри наших артерий. В большинстве случаев они не вызывают серьёзных проблем, если только не разрываются. Разорвавшаяся бляшка образует кровяной сгусток, который может полностью заблокировать артерию и привести к инфаркту или инсульту.

Учёные обнаружили, что бляшки у молодых самок мышей менее воспалены, чем бляшки у самцов мышей. Это объясняет, почему молодые самки в большей степени защищены от сердечных приступов и инсультов.

Гершофф, профессор науки и политики в области питания в Тафтсе, рекомендует людям найти привычный для них самих режим питания, где особое внимание будет уделяться цельнозерновым продуктам, фруктам и овощам, обезжиренным и нежирным молочным продуктам, белкам из рыбы, нежирной птицы или растительных продуктов. Важную роль играет в поддержании здоровья сердца также отказ от курения, активный образ жизни, полноценный сон, контроль уровня стресса.

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