Как можно сбросить вес, просто гуляя

Как можно сбросить вес, просто гуляяДа, это реально
Исследования показывают, что благодаря ходьбе можно улучшить показатели холестерина, кровяного давления, снизить вероятность развития диабета 2 типа. Помимо этого, данная форма физической активности укрепляет кости и мышцы, улучшает баланс.
Ходьба представляет собой отличное упражнение для сердечно-сосудистой системы. Добавьте её к тренировкам, если вы хотите похудеть и поддерживать здоровый вес.
В сочетании со здоровой диетой регулярная ходьба поможет вам избавиться от лишних килограммов. Она улучшает обмен веществ, позволяя сжигать жир даже после прогулки. Также ходьба помогает контролировать тягу к пище и аппетит.
Количество калорий, которое вы сжигаете за одну милю (1,6 км), со временем может увеличиваться. При условии, что вы будете ходить регулярно. Например, если вы будете гулять по 1 миле в день 6 дней в неделю, то за неделю сожжёте около 540 калорий за неделю, 2160 калорий за месяц и почти 26 000 калорий за год.
Согласно «Руководству по физической активности для американцев», нужно уделять как минимум 150 минут в неделю физической активности умеренной интенсивности. Это может быть быстрая ходьба по 30 минут в день 5 дней в неделю.
Доктор Стивенсон рекомендует уделять около часа в день умеренным физическим упражнениям и проходить не менее 10 000 шагов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.