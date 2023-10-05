Как можно сбросить вес, просто гуляя

Количество калорий, которое вы сжигаете за одну милю (1,6 км), со временем может увеличиваться. При условии, что вы будете ходить регулярно. Например, если вы будете гулять по 1 миле в день 6 дней в неделю, то за неделю сожжёте около 540 калорий за неделю, 2160 калорий за месяц и почти 26 000 калорий за год.

Согласно «Руководству по физической активности для американцев», нужно уделять как минимум 150 минут в неделю физической активности умеренной интенсивности. Это может быть быстрая ходьба по 30 минут в день 5 дней в неделю.

Доктор Стивенсон рекомендует уделять около часа в день умеренным физическим упражнениям и проходить не менее 10 000 шагов.

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