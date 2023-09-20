Как нахождение в космосе влияет на здоровье человека

Как нахождение в космосе влияет на здоровье человекаТакие путешествия опасны для нашего организма
В 2030-х годах НАСА планирует отправить людей на Марс. Но перед этим нужно обязательно решить несколько серьёзных проблем, связанных с воздействием космоса на человека.
Наша планета имеет защитный щит - магнитосферу. Она отфильтровывает космическое излучение. Но астронавты, которые отправляются в путешествие дальше Международной космической станции, должны будут столкнуться с воздействием этого излучения. Оно эквивалентно от 150 до 6000 рентгенограмм грудной клетки.
Космическая радиация опасна тем, что может навредить нервной и сердечно-сосудистой системе. В результате у человека могут развиться болезни сердца. Также есть вероятность воздействия на мозг токсичных соединений.
Планируется, что защищать от радиации людей будут определённые материалы, встраиваемые в космические аппараты и скафандры: полиэтилен и кевлар. Кроме того, минимизировать воздействие радиации помогут специальные диеты и пищевые добавки (энтерад).
У тех, кто доберётся до Марса, обязательно должны быть такие добавки, как как бисфосфонат. Он нужен для предотвращения разрушения костей при остеопорозе. Эти добавки будут поддерживать кости и мышцы астронавтов в хорошем состоянии в течении длительного времени.
Микрогравитация в космосе также влияет на нервную и кровеносную систему человека. Жидкости организма в результате этого смещаются к голове. Это может привести к развитию нейроокулярного синдрома, при котором задняя часть глаза может уплощаться, а нервы, передающие зрительную информацию от глаза к мозгу, могут разбухать и изгибаться. Из-за этого у некоторых «путешественников» ухудшаются зрительные функции, причём исследования показывают, что это состояние может сохраняться даже спустя несколько лет после возвращения на Землю.
Переместить жидкости организма обратно к нижней части тела в космосе учёные планируют при помощи специальных «штанов».
Космические путешествия могут оказывать сильное влияние и на разум человека. Они могут привести к ощущению изоляции, одиночества, часто связаны со стрессом.
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