Как нахождение в космосе влияет на здоровье человека

Наша планета имеет защитный щит - магнитосферу. Она отфильтровывает космическое излучение. Но астронавты, которые отправляются в путешествие дальше Международной космической станции, должны будут столкнуться с воздействием этого излучения. Оно эквивалентно от 150 до 6000 рентгенограмм грудной клетки.

Космическая радиация опасна тем, что может навредить нервной и сердечно-сосудистой системе. В результате у человека могут развиться болезни сердца. Также есть вероятность воздействия на мозг токсичных соединений.

Планируется, что защищать от радиации людей будут определённые материалы, встраиваемые в космические аппараты и скафандры: полиэтилен и кевлар. Кроме того, минимизировать воздействие радиации помогут специальные диеты и пищевые добавки (энтерад).