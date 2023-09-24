Как наука может помочь вам принимать правильные решения

В результате можно потратить много времени на выбор места для отпуска и почти сразу же выбрать страховку.

Какое решение может считаться плохим? По мнению доктора Шехерияра Банури, это любое решение, которое противоречит стремлению или цели человека. К примеру, если вы мечтаете написать книгу, то любое решение, которое отдаляет вас от этого, окажется плохим.

Также люди отличаются друг от друга по тому, насколько они способны откладывать немедленное вознаграждение ради будущих вознаграждений. Кому-то важнее всё получить прямо сейчас, а кто-то готов долго вкладываться, чтобы добиться цели.

Эксперименты показывают, что быстрое вознаграждение высоко ценится. Это объясняется и эволюционно. Будущее - неопределённо, мы не знаем наверняка, будем ли жить завтра. Так зачем же откладывать? Несмотря на то что жизнь сейчас изменилась, мышление людей осталось прежним. Секрет достижения долгосрочных целей состоит как раз в подавлении стремления к быстрому вознаграждению ради получения награды в будущем. Но это требует также больших умственных затрат.

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