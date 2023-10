Как наука может помочь вам принимать правильные решения

Доктор Шехерияр Банури, экономист в области развития и преподаватель Университета Восточной Англии, автор книги «Решительный ум: как каждый раз делать правильный выбор» (The Decisive Mind: how to Make the Right Choice Every Time), объяснил, что наука говорит о принятии решений людьми.

Одна из самых понятных упрощённых моделей работы мозга - это мышление «Система один/Система два», или быстрое и медленное мышление. Когда вы сталкиваемся с выбором, то начинаем быстро всё взвешивать. Мы пытаемся решить, стоит ли какая-то вещь тщательного обдумывания. Если мозг говорит «нет», то мы быстро принимаем решение и двигаемся дальше. Это первая система. Вторая же система требует использования умственных ресурсов: например, изучения чего-то нового.