Как не только продлить жизнь, но и сохранить здоровье

Отчасти подобный разрыв между продолжительностью жизни и жизнью без серьёзных болезней/инвалидности объясняется тем, что долгие годы биомедицинские исследования и клиническая практика были сосредоточены на лечении отдельных заболеваний. Избавление от этих болезней может продлить жизнь, но не всегда эта жизнь будет здоровой.

За последние 10 лет медицина обратилась к другому подходу. Он основан на биологии старения. То есть учёные пытаются сосредоточиться именно на продлении периода здоровой жизни у человека.

Биологический возраст можно оценить при помощи изучения химических модификаций ДНК. Об этом рассказала биолог Морган Левин из Altos Labs в Сан-Диего.

Сейчас одним из способов продления жизни является профилактика заболеваний. Эксперты рекомендуют проходить обследования, следить за уровнем холестерина и артериального давления, следовать рекомендациям по соотношению процентного содержания жира в организме, мышечной массы и плотности костей. Помимо этого, важную роль играют сон, питание, физическая активность, социальные связи. Эти вещи изменяют биологию старения. Например, благодаря регулярным упражнениям низкой или умеренной интенсивности вы предотвратите развитие болезней сердца и диабета 2 типа. Сколько дополнительных лет это может дать? Вероятнее всего, десять, говорит Мэтт Кэберлейн, директор-основатель Научно-исследовательского института здорового старения и долголетия Вашингтонского университета, главный исполнительный директор Optispan.

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