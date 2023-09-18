Как недостаток железа повлияет на ваш секс

У женщин недостаток железа может быть связан с несколькими факторами. Это аномальные и сильные кровотечения во время менструации, вегетарианская диета. Дефицит железа можно выявить у женщины по очень бледной коже, повышенной утомляемости, головной боли, головокружению, сухости кожи и волос.

Недавнее исследование также выявило связь между недостатком железа в организме и желанием женщины заниматься сексом. Оказалось, что женщины с анемией часто сталкиваются с проблемами в сексе. Это может объясняться стрессом, недостатком железа, гормональным сбоем. Дефицит железа способствует развитию многих гормональных нарушений: например, он повышает уровень пролактина.