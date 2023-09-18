Фитнес и здоровье
08:39, 18 сентября 2023
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Как недостаток железа повлияет на ваш секс

Это показало одно исследование

Всем известно, что дефицит железа плохо сказывается на здоровье. В том числе и на сексуальной жизни женщин.

Как недостаток железа повлияет на ваш секс
© Artistic Touch

У женщин недостаток железа может быть связан с несколькими факторами. Это аномальные и сильные кровотечения во время менструации, вегетарианская диета. Дефицит железа можно выявить у женщины по очень бледной коже, повышенной утомляемости, головной боли, головокружению, сухости кожи и волос.

Недавнее исследование также выявило связь между недостатком железа в организме и желанием женщины заниматься сексом. Оказалось, что женщины с анемией часто сталкиваются с проблемами в сексе. Это может объясняться стрессом, недостатком железа, гормональным сбоем. Дефицит железа способствует развитию многих гормональных нарушений: например, он повышает уровень пролактина.

Как недостаток железа повлияет на ваш секс
© taratata

Обычно при анемии назначают препараты, содержащие железо. Это благотворно сказывается и на сексуальной жизни человека. Также женщинам рекомендуется добавить в свой рацион продукты, в которых много железа: красное мясо, шпинат, зелёные листовые овощи, морепродукты, цикорий, мальва, сухофрукты, рыбу, бобовые, яичные желтки.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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