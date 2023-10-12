Как одиночество меняет наше восприятие мира

Одно недавнее научное исследование также показало, что мозг одиноких людей воспринимает мир своеобразно. Участникам этого эксперимента нужно было посмотреть серию видеоклипов, находясь внутри сканера фМРТ. Оказалось, что активность мозга у неодиноких людей была схожей, а у неодиноких - разной (причём она у каждого отличалась).

То, что одинокие люди воспринимают мир иначе, видно и по другому исследованию. В нём участникам нужно было решить, насколько точно описывают разные прилагательные персонажей сериала «Игра престолов». При этом в мозге людей обнаружили активность, связанную с отличиями реальных людей от вымышленных. Однако у более одиноких участников эта разница была размыта. Получается, что чувство одиночества может быть связано с восприятием человеком вымышленных персонажей как реальных друзей.

Более ранние исследования также показали, что более одинокие люди чаще очеловечивают гаджеты или своих домашних питомцев.

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