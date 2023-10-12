Как одиночество меняет наше восприятие мира

Как одиночество меняет наше восприятие мираВот что происходит при этом с мозгом человека
Замечали ли вы, что в моменты, когда мы ощущаем себя одинокими, мир кажется другим? Недавние исследования показали, почему так может происходить.
Учёные отмечают, что чувство одиночество побуждает человека восстановить связь с другими людьми. Но не всё так просто. Дело в том, что из-за ощущения одиночества у нас также может возникнуть чувство социальной изоляции и негативные мысли. Это, наоборот, затрудняет общение с окружающими.
Исследования также обнаружили изменения в мозге, связанные с одиночеством. У одиноких молодых людей области мозга, связанные с социальным познанием и эмпатией, имеют менее плотное белое вещество, а у одиноких стариков части мозга, которые важны для когнитивной обработки и управления эмоциями, меньше по объёму.
Одно недавнее научное исследование также показало, что мозг одиноких людей воспринимает мир своеобразно. Участникам этого эксперимента нужно было посмотреть серию видеоклипов, находясь внутри сканера фМРТ. Оказалось, что активность мозга у неодиноких людей была схожей, а у неодиноких - разной (причём она у каждого отличалась).
То, что одинокие люди воспринимают мир иначе, видно и по другому исследованию. В нём участникам нужно было решить, насколько точно описывают разные прилагательные персонажей сериала «Игра престолов». При этом в мозге людей обнаружили активность, связанную с отличиями реальных людей от вымышленных. Однако у более одиноких участников эта разница была размыта. Получается, что чувство одиночества может быть связано с восприятием человеком вымышленных персонажей как реальных друзей.
Более ранние исследования также показали, что более одинокие люди чаще очеловечивают гаджеты или своих домашних питомцев.
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