Как острая пища влияет на ваше тело

Как острая пища влияет на ваше телоЕсть несколько рисков, о которых вы должны знать
Многие из нас любят острую еду. Но насколько она безопасна для здоровья человека?
Острота блюда обычно связана с соединением капсаицином. Он в больших количествах содержится в перце чили, отмечает Britannica. Капсаицин может вызвать ощущение, будто ваши рот и язык горят. Когда вы едите что-то острое, содержащее это вещество, датчики боли посылают в мозг сигнал, похожий на ощущение жжения. Это может заставить ваш мозг думать, что еда на самом деле горячая. Кроме того, капсаицин может вызвать аналогичную реакцию при его попадании на кожу, в глаза.
Продукты с добавлением капсаицина могут быть полезны для вашего здоровья. Например, исследования показывают, что острая диета помогает жить дольше. В ходе одного исследования выяснилось, что те, кто ест острую пищу почти каждый день, имеют на 14% больше шансов прожить дольше по сравнению с теми, кто употребляет острое реже одного раза в неделю. Также это исследование показало, что люди, которые часто едят острое, реже умирают от болезней сердца, рака, респираторных заболеваний, чем те, кто такой пищи избегает.
Систематический обзор, опубликованный в журнале Frontiers in Oncology в 2022 году, показал, что капсаицин может обладать противовоспалительным и обезболивающим действием. Кроме того, согласно данным Кливлендской клиники, острая пища способствует снижению индекса массы тела, улучшению кишечного микробиома, ускорению метаболизма.
Но не всё так просто с острой пищей. Иногда она может навредить здоровью. Например, у некоторых людей она вызывает боль в животе, боль в груди, диарею, рвоту, головные боли. Если у человека уже есть синдром раздражённого кишечника или воспалительные заболевания кишечника, то острое лишь усугубит проблему. У людей, чувствительных к капсаицину, даже его вдыхание может вызвать приступы астмы.
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