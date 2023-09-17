Как острая пища влияет на ваше тело

Продукты с добавлением капсаицина могут быть полезны для вашего здоровья. Например, исследования показывают, что острая диета помогает жить дольше. В ходе одного исследования выяснилось, что те, кто ест острую пищу почти каждый день, имеют на 14% больше шансов прожить дольше по сравнению с теми, кто употребляет острое реже одного раза в неделю. Также это исследование показало, что люди, которые часто едят острое, реже умирают от болезней сердца, рака, респираторных заболеваний, чем те, кто такой пищи избегает.

Систематический обзор, опубликованный в журнале Frontiers in Oncology в 2022 году, показал, что капсаицин может обладать противовоспалительным и обезболивающим действием. Кроме того, согласно данным Кливлендской клиники, острая пища способствует снижению индекса массы тела, улучшению кишечного микробиома, ускорению метаболизма.

Но не всё так просто с острой пищей. Иногда она может навредить здоровью. Например, у некоторых людей она вызывает боль в животе, боль в груди, диарею, рвоту, головные боли. Если у человека уже есть синдром раздражённого кишечника или воспалительные заболевания кишечника, то острое лишь усугубит проблему. У людей, чувствительных к капсаицину, даже его вдыхание может вызвать приступы астмы.

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