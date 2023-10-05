Как перестать икать? Четыре способа, которые работают

Вот несколько способов, которые помогут устранить икоту.

Дыхательные техники. Например, вы можете на короткое время задержать дыхание. Это увеличивает количество углекислого газа в крови и помогает остановить икоту. Подобные методы направлены на изменение характера дыхания.

Употребление воды или сахарного песка. Эти средства помогают прервать цикл икоты при помощи стимуляции блуждающего нерва. Этот нерв играет роль в регулировании сокращений диафрагмы.