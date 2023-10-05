Как перестать икать? Четыре способа, которые работают

Как перестать икать? Четыре способа, которые работаютИх назвал врач
Икота может быть раздражающей и неудобной. Обычно она сама проходит через какое-то время, хотя ускорить этот процесс тоже возможно.
Вот несколько способов, которые помогут устранить икоту.
Дыхательные техники. Например, вы можете на короткое время задержать дыхание. Это увеличивает количество углекислого газа в крови и помогает остановить икоту. Подобные методы направлены на изменение характера дыхания.
Употребление воды или сахарного песка. Эти средства помогают прервать цикл икоты при помощи стимуляции блуждающего нерва. Этот нерв играет роль в регулировании сокращений диафрагмы.
Употребление чего-нибудь сладкого или кислого. Считается, что эти методы тоже стимулируют блуждающий нерв.
Отвлечение и расслабление. К примеру, вы можете сосредоточить внимание на дыхании, начать обратный отсчёт, сделать лёгкий массаж вокруг диафрагмы.
Важно, что перечисленные выше средства имеют разное количество научных доказательств, подтверждающих их эффективность. Большинство же исследований основано на отдельных сообщениях или небольших выборках, а действительно надёжных данных, связанных с лечением икоты, не хватает.
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