Как по глазам выявить скрытые проблемы со здоровьем

Как по глазам выявить скрытые проблемы со здоровьемОбратите внимание на некоторые признаки
По словам экспертов из Specart, нужно быть начеку, если вы заметили, что у вас покраснели глаза, если они стали чувствительными к свету, если вы ощущаете сухость или зуд глаз.
Красные (налитые кровью) глаза - это, как правило, результат расширения кровеносных сосудов на поверхности глаза. Связано это может быть с усталостью, аллергией, сухим воздухом, раздражителями. Также это может указывать на высокое кровяное давление, инфекции, травмы глаз.
Повышенная чувствительность глаз к свету может объясняться целым рядом причин. Это глазные инфекции, повреждение роговицы, мигрень.
Повреждение роговицы может объясняться крошечной царапиной, которая со временем заживёт. Зуд в глазах при этом может указывать на аллергию. Например, на пыльцу, пыль, шерсть домашних животных.
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