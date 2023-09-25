Как по глазам выявить скрытые проблемы со здоровьем

Повышенная чувствительность глаз к свету может объясняться целым рядом причин. Это глазные инфекции, повреждение роговицы, мигрень.

Повреждение роговицы может объясняться крошечной царапиной, которая со временем заживёт. Зуд в глазах при этом может указывать на аллергию. Например, на пыльцу, пыль, шерсть домашних животных.

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