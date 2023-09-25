Фитнес и здоровье
07:55, 25 сентября 2023
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Как по глазам выявить скрытые проблемы со здоровьем

Обратите внимание на некоторые признаки

По словам экспертов из Specart, нужно быть начеку, если вы заметили, что у вас покраснели глаза, если они стали чувствительными к свету, если вы ощущаете сухость или зуд глаз.

Как по глазам выявить скрытые проблемы со здоровьем
© Moscow Family

Красные (налитые кровью) глаза - это, как правило, результат расширения кровеносных сосудов на поверхности глаза. Связано это может быть с усталостью, аллергией, сухим воздухом, раздражителями. Также это может указывать на высокое кровяное давление, инфекции, травмы глаз.

Как по глазам выявить скрытые проблемы со здоровьем
© Harvard Health

Повышенная чувствительность глаз к свету может объясняться целым рядом причин. Это глазные инфекции, повреждение роговицы, мигрень.

Повреждение роговицы может объясняться крошечной царапиной, которая со временем заживёт. Зуд в глазах при этом может указывать на аллергию. Например, на пыльцу, пыль, шерсть домашних животных.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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