Как по состоянию пальцев обнаружить рак лёгких

Как по состоянию пальцев обнаружить рак лёгкихВот на какие признаки нужно обращать внимание
Рак лёгких можно обнаружить не только по кашлю, но и по внешнему виду пальцев. Подробнее об этом рассказал Аббас Канани, фармацевт Chemist Click.
Один из малоизвестных признаков рака лёгких - это особое изменение формы пальцев и ногтей. По словам фармацевта Аббаса Канани, обычно поражается при этом заболевании верхняя часть пальцев обеих рук. Ногтевое ложе становится мягким, а угол, где ноготь встречается с кутикулой, - более широким.
Британская организация по исследованию рака добавляет, что у человека с раком лёгких кончики пальцев могут казаться больше. Они словно приобретают «дубчатый» вид.
Ещё один признак заболевания - синяки на пальцах. Они могут возникнуть из-за застревания клеток мегакариоцитов в мелких кровеносных сосудах на кончиках пальцев.
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