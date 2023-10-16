Фитнес и здоровье
14:45, 16 октября 2023
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Как по состоянию пальцев обнаружить рак лёгких

Вот на какие признаки нужно обращать внимание

Рак лёгких можно обнаружить не только по кашлю, но и по внешнему виду пальцев. Подробнее об этом рассказал Аббас Канани, фармацевт Chemist Click.

Как по состоянию пальцев обнаружить рак лёгких
© Prevention

Один из малоизвестных признаков рака лёгких - это особое изменение формы пальцев и ногтей. По словам фармацевта Аббаса Канани, обычно поражается при этом заболевании верхняя часть пальцев обеих рук. Ногтевое ложе становится мягким, а угол, где ноготь встречается с кутикулой, - более широким.

Как по состоянию пальцев обнаружить рак лёгких
© Nursing Times

Британская организация по исследованию рака добавляет, что у человека с раком лёгких кончики пальцев могут казаться больше. Они словно приобретают «дубчатый» вид.

Ещё один признак заболевания - синяки на пальцах. Они могут возникнуть из-за застревания клеток мегакариоцитов в мелких кровеносных сосудах на кончиках пальцев.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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