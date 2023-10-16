Как по состоянию пальцев обнаружить рак лёгких

Британская организация по исследованию рака добавляет, что у человека с раком лёгких кончики пальцев могут казаться больше. Они словно приобретают «дубчатый» вид.

Ещё один признак заболевания - синяки на пальцах. Они могут возникнуть из-за застревания клеток мегакариоцитов в мелких кровеносных сосудах на кончиках пальцев.

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