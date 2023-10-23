Как по состоянию рук понять, что вы едите слишком много соли

Понять, что человек ест слишком много соли, можно по его рукам. Дело в том, что соль заставляет тело удерживать воду. Это может приводить к отёкам.

Поэтому при избытке соли в организме у вас будут распухать пальцы. Этот признак возникает в течение 24 часов после употребления солёной пищи.