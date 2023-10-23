Как по состоянию рук понять, что вы едите слишком много соли

Как по состоянию рук понять, что вы едите слишком много солиБудьте начеку
На самом деле большая часть потребляемой в течение дня соли поступает в организм не из солонки. Соль добавляется в различные продукты питания: хлеб, печенье, сухие завтраки, соусы и приправы.
Понять, что человек ест слишком много соли, можно по его рукам. Дело в том, что соль заставляет тело удерживать воду. Это может приводить к отёкам.
Поэтому при избытке соли в организме у вас будут распухать пальцы. Этот признак возникает в течение 24 часов после употребления солёной пищи.
Отёки могут поражать также лодыжки и ступни. Более заметными они становятся, если вы долго сидите или находитесь в длительной поездке. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Neurourology and Urodynamics, ежедневное высокое потребление соли связано с отёками ног. Также учёные обнаружили, что это может привести к учащению мочеиспускания по ночам.
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