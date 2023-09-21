Как по запаху тела учёные определяют состояние здоровья человека

Как по запаху тела учёные определяют состояние здоровья человекаЭтот запах у каждого уникален
Мы сталкиваемся с различными запахами на протяжении всей жизни. Но интересно, что у каждого человека тоже есть собственный уникальный запах. И на него влияют многие факторы.
Учёные полагают, что в формировании запаха тела человека играют роль определённая группа генов. Эти гены участвуют также в иммунном ответе организма и влияют на запах тела, кодируя выработку белков и химических веществ.
Кроме того, на самом деле от нашего тела исходит смесь разных ароматов, которая затем остаётся в окружающем нас мире. По этим запахам можно отслеживать перемещение отдельного человека, идентифицировать его, отличать здоровых людей от больных.
Исследователи считают, что потоки тёплого воздуха, которые окружают тело человека, помогают рассеивать его запах. Миллионы клеток, которые вы теряете в течение дня, выталкиваются с тела во внешний мир.
Запах тела человека состоит из летучих органических соединений. Эти соединения входят в состав газов, выделяемых кожей. Газы представляют собой при этом комбинацию пота, масел и микроэлементов, выделяемых кожными железами. Особенности запаха тела зависят от расы, этнической принадлежности, биологического пола, питания, стресса, болезней и пр.
Собаки-ищейки могут с лёгкостью находить подозреваемого по запаху, игнорируя все другие запахи, которые им встречаются. Также одно исследование, проведённое в 2017 году, показало, что определённые комбинации 15 летучих органических соединений, собранных с рук людей, могут указывать на расу и этническую принадлежность человека с точностью 72% для белых, 82% - для выходцев из Восточной Азии и 67% - для выходцев из Латинской Америки. Кроме того, на основе сочетаний 13 веществ можно было отличить мужчин от женщин с точностью 80%.
Команда учёных также создала модель машинного обучения, которая может предсказывать биологический пол человека по запаху рук с точностью 96%.
Кроме того, исследования показали, что собак можно научить обнаруживать рак, ковид у людей.
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