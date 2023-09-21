Как по запаху тела учёные определяют состояние здоровья человека

Исследователи считают, что потоки тёплого воздуха, которые окружают тело человека, помогают рассеивать его запах. Миллионы клеток, которые вы теряете в течение дня, выталкиваются с тела во внешний мир.

Запах тела человека состоит из летучих органических соединений. Эти соединения входят в состав газов, выделяемых кожей. Газы представляют собой при этом комбинацию пота, масел и микроэлементов, выделяемых кожными железами. Особенности запаха тела зависят от расы, этнической принадлежности, биологического пола, питания, стресса, болезней и пр.

Собаки-ищейки могут с лёгкостью находить подозреваемого по запаху, игнорируя все другие запахи, которые им встречаются. Также одно исследование, проведённое в 2017 году, показало, что определённые комбинации 15 летучих органических соединений, собранных с рук людей, могут указывать на расу и этническую принадлежность человека с точностью 72% для белых, 82% - для выходцев из Восточной Азии и 67% - для выходцев из Латинской Америки. Кроме того, на основе сочетаний 13 веществ можно было отличить мужчин от женщин с точностью 80%.

Команда учёных также создала модель машинного обучения, которая может предсказывать биологический пол человека по запаху рук с точностью 96%.

Кроме того, исследования показали, что собак можно научить обнаруживать рак, ковид у людей.

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