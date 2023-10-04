Как похудеть, не отказываясь при этом от углеводов

Как похудеть, не отказываясь при этом от углеводовПервым делом замените рафинированные углеводы на сложные
Новое исследование показало, что для похудения вовсе не обязательно совсем исключать из рациона углеводы. Возможно, вам просто стоит употреблять высококачественные источники этих веществ.
В ходе исследования с участием примерно 137 тысяч человек выяснилось, что люди набирали больше веса, когда ели рафинированные углеводы (белый хлеб, крахмалистые овощи) и употребляли сладкие напитки. А при потреблении цельнозерновых продуктов, фруктов, некрахмалистых овощей они, наоборот, набирали меньше лишних килограммов.
Дело в том, что углеводы, которые содержатся в цельных и минимально обработанных продуктах, почти всегда содержат больше клетчатки, чем рафинированные или сильно переработанные углеводы. Об этом сказала Майя Адам, доктор медицинских наук, клинический доцент Медицинской школы Стэнфордского университета в Калифорнии.
Пищевая клетчатка обладает множеством преимуществ для здоровья. Среди них - ощущение сытости на долгое время.
Каждые дополнительные 100 г углеводов из цельнозерновых продуктов в день были связаны, как показало новое исследование, с уменьшением веса на 0,4 кг в течение четырёх лет, каждые дополнительные 100 г фруктов в день - с увеличением веса на 1,6 кг, каждые дополнительные 100 г некрахмалистых овощей - с уменьшением веса на 3 кг.
По данным Клиники Майо, есть и другие преимущества для здоровья диеты с большим количеством углеводов из цельного зерна, фруктов и некрахмалистых овощей и меньшим количеством углеводов из сахара и крахмала. Это снижение артериального давления, уровня холестерина, сахара в крови, вероятности развития диабета 2 типа и множества сердечно-сосудистых заболеваний.
Первым делом для похудения вам лучше всего отказаться от сладких газированных напитков. После этого переходите от рафинированных продуктов к цельнозерновым. То есть замените белый хлеб и макароны на их цельнозерновые варианты.
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