Как похудеть, не отказываясь при этом от углеводов

Пищевая клетчатка обладает множеством преимуществ для здоровья. Среди них - ощущение сытости на долгое время.

Каждые дополнительные 100 г углеводов из цельнозерновых продуктов в день были связаны, как показало новое исследование, с уменьшением веса на 0,4 кг в течение четырёх лет, каждые дополнительные 100 г фруктов в день - с увеличением веса на 1,6 кг, каждые дополнительные 100 г некрахмалистых овощей - с уменьшением веса на 3 кг.

По данным Клиники Майо, есть и другие преимущества для здоровья диеты с большим количеством углеводов из цельного зерна, фруктов и некрахмалистых овощей и меньшим количеством углеводов из сахара и крахмала. Это снижение артериального давления, уровня холестерина, сахара в крови, вероятности развития диабета 2 типа и множества сердечно-сосудистых заболеваний.

Первым делом для похудения вам лучше всего отказаться от сладких газированных напитков. После этого переходите от рафинированных продуктов к цельнозерновым. То есть замените белый хлеб и макароны на их цельнозерновые варианты.

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