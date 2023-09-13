Фитнес и здоровье
10:35, 13 сентября 2023
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Как понять, что воду нельзя пить: пять признаков

Имейте их в виду

Без воды не может жить ни одно живое существо. Но не всякую воду можно пить. Вот как понять, что вода непригодна для питья.

Как понять, что воду нельзя пить: пять признаков
© Чайница

Мутность. Чистая питьевая вода должна быть прозрачной. Её мутный цвет может говорить о том, что она грязная и что в ней может быть песок, вредные вещества.

Неприятный запах. Если вода имеет тухлый запах, то в ней много сероводорода, что опасно для здоровья. Кроме того, запах рыбы, исходящий от воды, показывает, что она насыщена барием.

Как понять, что воду нельзя пить: пять признаков
© Krausen

Неприятный вкус. В идеале у воды не должно быть вкуса вообще или он должен быть нейтральным.

Цвет. Если вода имеет жёлтый оттенок, то в ней много меди, железа, свинца, марганца, а если зелёный, то меди.

Полосы на посуде. Когда после воды в стакане остаются полосы, это указывает на слишком большое количество минералов в воде или на её высокую жёсткость.

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