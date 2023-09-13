Как понять, что воду нельзя пить: пять признаков

Неприятный вкус. В идеале у воды не должно быть вкуса вообще или он должен быть нейтральным.

Цвет. Если вода имеет жёлтый оттенок, то в ней много меди, железа, свинца, марганца, а если зелёный, то меди.

Полосы на посуде. Когда после воды в стакане остаются полосы, это указывает на слишком большое количество минералов в воде или на её высокую жёсткость.

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