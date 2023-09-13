Как понять, что воду нельзя пить: пять признаков

Как понять, что воду нельзя пить: пять признаковИмейте их в виду
Без воды не может жить ни одно живое существо. Но не всякую воду можно пить. Вот как понять, что вода непригодна для питья.
Мутность. Чистая питьевая вода должна быть прозрачной. Её мутный цвет может говорить о том, что она грязная и что в ней может быть песок, вредные вещества.
Неприятный запах. Если вода имеет тухлый запах, то в ней много сероводорода, что опасно для здоровья. Кроме того, запах рыбы, исходящий от воды, показывает, что она насыщена барием.
Неприятный вкус. В идеале у воды не должно быть вкуса вообще или он должен быть нейтральным.
Цвет. Если вода имеет жёлтый оттенок, то в ней много меди, железа, свинца, марганца, а если зелёный, то меди.
Полосы на посуде. Когда после воды в стакане остаются полосы, это указывает на слишком большое количество минералов в воде или на её высокую жёсткость.
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