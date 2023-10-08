Фитнес и здоровье
00:49, 08 октября 2023
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Как понять, что вы заболели новым штаммом COVID-19 «Эрис»

Рассказал инфекционист

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о новом штамме коронавируса «Эрис» — версиb «Омикрона».

Как понять, что вы заболели новым штаммом COVID-19 «Эрис»
© Freepik.com

В S-белке вируса насчитывается 5 новых мутаций, при этом переносится вирус достаточно легко. По словам Позднякова, наблюдаются симптомы обезличенной респираторной инфекции: насморк, кашель, иногда повышение температуры. Специфическая для коронавируса потеря обоняния и вкуса проявляется редко, ещё реже встречается расстройство кишечника.

«Людей, переболевших в недавнем прошлом, стало меньше — давность перенесённого заболевания и вакцинации отодвигается, а значит, снижается и иммунный ответ. Таким образом, человек, который переболел или был вакцинирован против COVID-19 достаточно давно, при встрече со штаммом «Эрис» заболеет, но перенесёт заболевание без тяжелых осложнений и летальных исходов. При этом сохраняется риск развития лонг-ковида или постковидного синдрома», — рассказал врач.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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