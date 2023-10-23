Фитнес и здоровье
15:33, 23 октября 2023
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Как понять, деменция у вас или менопауза

Эти состояния могут иметь схожие симптомы

Менопауза - естественный этап жизни женщин. Наступает у них этот период обычно в 45-55 лет. Однако некоторые признаки менопаузы могут напоминать симптомы старческого слабоумия.

Как понять, деменция у вас или менопауза
© Harvard Health

Жюль Найт, консультант по лечению деменции в молодом возрасте в Dementia UK, у некоторых женщин в период менопаузы или перименопаузы уровень гормонов начинает колебаться, а затем падать. Симптомы при этом состоянии очень похожи на признаки деменции.

Например, в менопаузу женщина может страдать от «мозгового тумана». Это может напоминать проблемы с памятью, с которыми сталкиваются люди со старческим слабоумием. Кроме того, женщины могут испытывать трудности с концентрацией, подбором слов, многозадачностью, у них может ухудшиться настроение.

Как понять, деменция у вас или менопауза
© Green Valley

Деменция чаще встречается среди людей в возрасте старше 65 лет. Кроме того, обычно ещё до проблем с памятью при деменции у человека проявляются другие заметные симптомы. Это проблемы с восприятием пространства, с языком. Коллеги, друзья, родственники могут заметить эти изменения зачастую раньше самого человека.

И при деменции, и при менопаузе у женщины может ухудшиться память. Однако в первом случае человек перестаёт запоминать время и место, может оставлять вещи в нетипичных для них местах, испытывать трудности с запоминанием слов при устной или письменной речи, страдать от изменений настроения. Во втором случае ухудшение памяти сопровождается такими симптомами, как приливы, ночная потливость, перепады настроения, беспокойство, проблемы с мочеиспусканием, сухость влагалища, общий дискомфорт, головные боли, усталость, изменения менструального цикла.

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