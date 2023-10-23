Как понять, деменция у вас или менопауза

Деменция чаще встречается среди людей в возрасте старше 65 лет. Кроме того, обычно ещё до проблем с памятью при деменции у человека проявляются другие заметные симптомы. Это проблемы с восприятием пространства, с языком. Коллеги, друзья, родственники могут заметить эти изменения зачастую раньше самого человека.

И при деменции, и при менопаузе у женщины может ухудшиться память. Однако в первом случае человек перестаёт запоминать время и место, может оставлять вещи в нетипичных для них местах, испытывать трудности с запоминанием слов при устной или письменной речи, страдать от изменений настроения. Во втором случае ухудшение памяти сопровождается такими симптомами, как приливы, ночная потливость, перепады настроения, беспокойство, проблемы с мочеиспусканием, сухость влагалища, общий дискомфорт, головные боли, усталость, изменения менструального цикла.

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