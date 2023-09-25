Как понять, вызван ли ваш кашель раком лёгких

Дебора Ли из онлайн-аптеки Dr Fox рассказала, чем отличается раковый кашель от кашля, вызванного респираторными инфекциями. Врач отметила, что явный признак рака лёгких - это постоянный кашель, который не проходит. Он точно будет длиться дольше двух-трёх недель.

Вначале такой кашель может быть сухим, но со временем начинает при кашле выделяться мокрота. Она может быть красного или ржавого цвета.