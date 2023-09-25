Как понять, вызван ли ваш кашель раком лёгких

Как понять, вызван ли ваш кашель раком лёгкихОбъяснил врач
Осенью многие начинают болеть. Один из симптомов простуды, гриппа и ковида - это кашель. Кроме того, он может указывать и на рак лёгких.
Дебора Ли из онлайн-аптеки Dr Fox рассказала, чем отличается раковый кашель от кашля, вызванного респираторными инфекциями. Врач отметила, что явный признак рака лёгких - это постоянный кашель, который не проходит. Он точно будет длиться дольше двух-трёх недель.
Вначале такой кашель может быть сухим, но со временем начинает при кашле выделяться мокрота. Она может быть красного или ржавого цвета.
Также подозрении на рак лёгких нужно обращать внимание и на другие симптомы. Это усталость, потеря веса и аппетита, охриплый голос, проблемы с глотанием, ощущение комка в шее, кашель с кровью, постоянная одышка.
Если же кашель является симптомом респираторной инфекции, то вы в целом начнёте себя чувствовать себя плохо и у вас появятся признаки простуды и гриппа. Это лихорадка, боль в горле, насморк, чихание, головная боль, мышечные боли, давление в пазухах.
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