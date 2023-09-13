Как правильно пить кофе, чтобы снизить риск возникновения диабета

Из-за высокого уровня сахара в крови после кружки кофе с утра у вас может развиться целый ряд проблем со здоровьем. В том числе сахарный диабет.

Объясняется это тем, что перед пробуждением в организме высвобождается большая доза гормона стресса кортизола. В сочетании с кофе этот гормон способствует повышению уровня сахара в крови. Причём не важно, с сахаром, молоком или без них вы пьёте кофе.