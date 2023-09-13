Фитнес и здоровье
13:11, 13 сентября 2023
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Как правильно пить кофе, чтобы снизить риск возникновения диабета

Об этом рассказал врач

Доктор Майкл Мосли посоветовал не пить первым делом с утра кофе. Всё потому, что этот напиток может повысить уровень сахара в крови.

Как правильно пить кофе, чтобы снизить риск возникновения диабета
© Ellianos Coffee

Из-за высокого уровня сахара в крови после кружки кофе с утра у вас может развиться целый ряд проблем со здоровьем. В том числе сахарный диабет.

Объясняется это тем, что перед пробуждением в организме высвобождается большая доза гормона стресса кортизола. В сочетании с кофе этот гормон способствует повышению уровня сахара в крови. Причём не важно, с сахаром, молоком или без них вы пьёте кофе.

Как правильно пить кофе, чтобы снизить риск возникновения диабета
© Wales Online

Врач посоветовал употреблять кофе спустя хотя бы час после пробуждения. Тогда уровень кортизола (гормона стресса) в организме уже начнёт падать.

Хорошим способом снизить уровень сахара в крови может стать быстрая прогулка сразу же после еды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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