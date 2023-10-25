Как прогулки в тишине и покое улучшат ваше здоровье

Как прогулки в тишине и покое улучшат ваше здоровьеРассказали врачи
Ходьба сама по себе - это полезная привычка. Она помогает поддерживать здоровый вес, сжигать жир, а если вы будете ходить регулярно, то сможете защититься от гипертонии, инсульта, болезней сердца, диабета 2 типа, рака.
Дина Адимоолам, доктор медицинских наук, специалист по первичной медико-санитарной помощи и эндокринологии, считает, что прогулки в тишине - это некая форма осознанности. Благодаря такой ходьбе вы уменьшите стресс, симптомы тревоги, депрессии, замедлите пульс, улучшите показатели кровяного давления, настроение, когнитивные способности, память и сон.
Также доктор Стейси Стивенсон, признанный лидер в области функциональной медицины, объяснила, что ходьба в тишине - это некая медитация. И у неё те же преимущества для здоровья, что и у медитации в сидячем положении. Благодаря ей вы сможете «перезагрузить» свой мозг.
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