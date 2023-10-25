Как прогулки в тишине и покое улучшат ваше здоровье

Также доктор Стейси Стивенсон, признанный лидер в области функциональной медицины, объяснила, что ходьба в тишине - это некая медитация. И у неё те же преимущества для здоровья, что и у медитации в сидячем положении. Благодаря ей вы сможете «перезагрузить» свой мозг.

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