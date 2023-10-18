Как просмотр фильмов улучшит ваше психическое здоровье

Исследования показывают, что фильмы эмоционально вовлекают людей и могут оказывать лечебное воздействие на них. Человеку может быть комфортнее обсуждать героев фильмов, а не свои проблемы напрямую. Кроме того, фильмы учат людей справляться с жизненными проблемами на примере персонажей.

Кинотерапия особенно полезна для определённых групп людей. Например, она помогает молодым людям с аутизмом выявить свои положительные сильные стороны и стать более устойчивыми. Также она может помочь тем, кто страдает от психических расстройств, выражать свои мысли и чувства. Одно исследование показало, что просмотр фильмов о супергероях помогает молодёжи с шизофренией находить в себе силу и видеть смысл в трудностях, с которыми они сталкиваются.