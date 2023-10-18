Фитнес и здоровье
11:24, 18 октября 2023
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Как просмотр фильмов улучшит ваше психическое здоровье

Вот что показывают научные исследования

Многим из нас нравится смотреть фильмы, так как они вызывают определённые эмоции. Комедии поднимают настроение, а драмы помогают освободиться от переживаний.

Как просмотр фильмов улучшит ваше психическое здоровье
© Zoran Zeremski

Исследования показывают, что фильмы эмоционально вовлекают людей и могут оказывать лечебное воздействие на них. Человеку может быть комфортнее обсуждать героев фильмов, а не свои проблемы напрямую. Кроме того, фильмы учат людей справляться с жизненными проблемами на примере персонажей.

Кинотерапия особенно полезна для определённых групп людей. Например, она помогает молодым людям с аутизмом выявить свои положительные сильные стороны и стать более устойчивыми. Также она может помочь тем, кто страдает от психических расстройств, выражать свои мысли и чувства. Одно исследование показало, что просмотр фильмов о супергероях помогает молодёжи с шизофренией находить в себе силу и видеть смысл в трудностях, с которыми они сталкиваются.

Как просмотр фильмов улучшит ваше психическое здоровье
© Femina

Просмотр фильмов и телепередач позволяет человеку безопасно выражать свои эмоции и чувства, не сталкиваясь с последствиями реального мира. Фильм объединяет в себе изображения, историю, метафору и музыку. Известно, что всё это имеет терапевтический эффект.

Исследования показывают, что кинотерапия действительно может быть полезной. Однако существует мало указаний на то, как лучше всего использовать фильмы в рамках такой терапии.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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