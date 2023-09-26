Как сохранить кости крепкими на всю жизнь

Плотность, то есть прочность, костей можно сохранить в любом возрасте. Для этого нужно правильно питаться и выполнять физические упражнения.

Рекомендуется соблюдать сбалансированную диету, богатую кальцием. Старайтесь потреблять 700 мг этого вещества в день. Молоко, йогурт и сыр являются отличными источниками кальция. Если вы веган, то кальций можно также получить из фасоли, чечевицы, тофу. Возможно, вам придётся принимать пищевые добавки.

Также организму нужен витамин D, который помогает в усвоении кальция. Старайтесь находиться хотя бы 10 минут два раза в день на солнце. Зимой вы можете принимать добавки с витамином D.

Отличным способом сохранить кости крепкими считается спорт. Особенно важны силовые тренировки.

Кроме того, работать правильно на протяжении всей жизни вашим костным клеткам поможет ограничение потребления алкоголя и отказ от курения.

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