Фитнес и здоровье
16:17, 26 сентября 2023
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Как сохранить кости крепкими на всю жизнь

Вот о чём важно помнить

С возрастом наши кости становятся более хрупкими. Это повышает риск переломов и преждевременной смерти. Но есть способы укрепить кости и избежать всего этого.

Как сохранить кости крепкими на всю жизнь
© Liderina

У здорового человека скелет полностью обновляется примерно каждые 10 лет. Хотя у людей с различными болезнями и у пожилых этот процесс происходит медленнее. К потере костной массы могут привести и различные состояния здоровья: например, рак и гормональные изменения в период менопаузы.

Кость в отличие от мышц, хрящей и сухожилий состоит из множества клеток. Это костные, иммунные, нервные, жировые клетки, клетки крови и пр.

Как сохранить кости крепкими на всю жизнь
© Evan Lorne

Плотность, то есть прочность, костей можно сохранить в любом возрасте. Для этого нужно правильно питаться и выполнять физические упражнения.

Рекомендуется соблюдать сбалансированную диету, богатую кальцием. Старайтесь потреблять 700 мг этого вещества в день. Молоко, йогурт и сыр являются отличными источниками кальция. Если вы веган, то кальций можно также получить из фасоли, чечевицы, тофу. Возможно, вам придётся принимать пищевые добавки.

Также организму нужен витамин D, который помогает в усвоении кальция. Старайтесь находиться хотя бы 10 минут два раза в день на солнце. Зимой вы можете принимать добавки с витамином D.

Отличным способом сохранить кости крепкими считается спорт. Особенно важны силовые тренировки.

Кроме того, работать правильно на протяжении всей жизни вашим костным клеткам поможет ограничение потребления алкоголя и отказ от курения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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