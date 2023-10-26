Как сохранить сердце здоровым: рассказал кардиолог

Как сохранить сердце здоровым: рассказал кардиологПопробуйте соблюдать эти правила
Доктор Франсиско Лопес-Хименес, кардиолог клиники Майо, дал несколько важных советов по сохранению здоровья сердца на долгие годы.
Профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний можно начать с малого. Сосредоточьтесь на своём питании и на физических упражнениях. Избегайте длительного сидения.
На ваше физическое благополучие может значительно повлиять позитивный настрой. Например, старайтесь наслаждаться прогулкой с другом.
Наконец, если вам прописали лекарства от высокого кровяного давления или высокого уровня холестерина, то обязательно следуйте рекомендациям врача.
Что касается рациона, то старайтесь есть больше фруктов и овощей, выбирайте цельнозерновые продукты, полезные жиры, нежирные белки, ешьте меньше соли, следите за размером порций, составляйте ежедневное меню с упором на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные белки, полезные жиры, наслаждайтесь сладостями в умеренных количествах.
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