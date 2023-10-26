Как сохранить сердце здоровым: рассказал кардиолог

На ваше физическое благополучие может значительно повлиять позитивный настрой. Например, старайтесь наслаждаться прогулкой с другом.

Наконец, если вам прописали лекарства от высокого кровяного давления или высокого уровня холестерина, то обязательно следуйте рекомендациям врача.

Что касается рациона, то старайтесь есть больше фруктов и овощей, выбирайте цельнозерновые продукты, полезные жиры, нежирные белки, ешьте меньше соли, следите за размером порций, составляйте ежедневное меню с упором на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные белки, полезные жиры, наслаждайтесь сладостями в умеренных количествах.

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