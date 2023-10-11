Как связаны проблемы со сном и болезнь Паркинсона

Как связаны проблемы со сном и болезнь ПаркинсонаВот с чем обычно сталкиваются люди с этим заболеванием
Эми Амара, доктор медицинских наук, профессор неврологии и заведующая отделением двигательных расстройств Медицинской школы Университета Колорадо, объяснила, какие расстройства сна бывают у людей с болезнью Паркинсона.
У пациентов с болезнью Паркинсона обычно встречается расстройство поведения во сне (RBD) с быстрым движением глаз (БДГ). Причём это расстройство может возникнуть за много лет до диагностирования болезни Паркинсона. Бывает, что даже за 15-30 лет. У 80-90% людей, страдающих от странных движений во время сна, позднее развивается болезнь Паркинсона или какой-либо тип атипичного паркинсонизма.
По мере ухудшения сна у человека могут ухудшаться и когнитивные способности. Может произойти сокращение самой глубокой стадии сна - медленноволнового сна, который важен для когнитивных функций.
Трудно сказать, что меняется первым делом у человека: когнитивные функции или сон. Возможно, нарушения сна возникают из-за того, что у человека уже происходят изменения в мозге, связанные с основным расстройством. Точно так же изменения сна могут способствовать появлению когнитивных проблем.
При этом известно, что если люди, страдающие болезнью Паркинсона или другими нейрогенеративными заболеваниями, плохо спят ночью, то на следующий день у них ухудшатся когнитивные способности, движения.
Новое исследование показало, что отсутствие достаточного количества медленноволнового сна может привести к снижению выведения нейротоксинов из мозга. Это может плохо повлиять на накопление белка, вызывающего все нейродегенеративные расстройства (в том числе болезнь Паркинсона).
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