Как связаны проблемы со сном и болезнь Паркинсона

Трудно сказать, что меняется первым делом у человека: когнитивные функции или сон. Возможно, нарушения сна возникают из-за того, что у человека уже происходят изменения в мозге, связанные с основным расстройством. Точно так же изменения сна могут способствовать появлению когнитивных проблем.

При этом известно, что если люди, страдающие болезнью Паркинсона или другими нейрогенеративными заболеваниями, плохо спят ночью, то на следующий день у них ухудшатся когнитивные способности, движения.

Новое исследование показало, что отсутствие достаточного количества медленноволнового сна может привести к снижению выведения нейротоксинов из мозга. Это может плохо повлиять на накопление белка, вызывающего все нейродегенеративные расстройства (в том числе болезнь Паркинсона).

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